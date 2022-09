Michael Keaton hingga Squid Game Menangi Emmy Awards 2022

PUNCAK acara Emmy Awards 2022 resmi dihelat pada Senin waktu setempat atau Selasa WIB (13/9). Sejumlah pemenang untuk Emmy Awards tahun ini diumumkan. Dari laporan Associated Press, Selasa, beberapa di antaranya adalah aktor Michael Keaton berhasil meraih Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie atas perannya di serial "Dopesick" yang tayang di Hulu dan Disney+. Ini merupakan kemenangan Emmy pertama dari Keaton.

Sama seperti Keaton, aktris Amanda Seyfried juga memenangkan piala Emmy pertamanya di kategori Outstanding Lead Actrees in a Limited or Anthology Series or Movie melalui perannya sebagai Elizabeth Holmes dalam serial "The Dropout" yang juga tayang di Hulu dan Disney+.

Aktor Murray Bartlett memenangkan Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie melalui penampilannya di "The White Lotus" yang tayang di HBO. Lawan mainnya, Jennifer Coolidge juga memenangkan piala yang sama untuk aktris. Masih dari HBO, Matthew Macfayden juga meraih piala untuk Outstanding Supporting Actor in a Drama Series atas perannya di serial "Succession".

Sementara, Julia Garner meraih piala Emmy ketiganya di kategori Outstanding Supporting Actrees in a Drama Series atas perannya di serial Netflix "Ozark".

Lalu ada juga Sheryl Lee Ralph berhasil memenangkan piala Emmy pertamanya untuk Outstanding Supporting Actrees in a Comedy Series. Untuk piala yang sama di kategori aktor pria disabet Brett Goldstein atas perannya di "Ted Lasso". Masih dari lingkup komedi, "SNL" juga memenangkan piala di kategori Outstanding Variety Sketch Series.

Penyanyi Lizzo meraih Emmy untuk Outstanding Competition Program atas tayangan "Watch Out for the Big Grrrls". Lebih lanjut, ada pula Zendaya yang memenangkan Emmy untuk Outstanding Lead Actress In A Drama Series dalam penampilannya di "Euphoria" yang tayang di HBO.

Kreator "Squid Game" Hwang Dong-hyuk dianugerahi Piala Emmy 2022 di kategori sutradara terbaik untuk serial drama.

Dilansir Yonhap, Hwang, yang memproduseri, menulis, dan menyutradarai drama survival tersebut membawa pulang hadiah Outstanding Directing and Writing For a Drama Series untuk episode pertama serial Netflix, "Red Light, Green Light," pada Emmy edisi ke-74, yang dihelat di Microsoft Theater di Los Angeles, AS.

Dia bersaing dengan Mark Mylod, Cathy Yan dan Lorene Scafaria dari "Succession," Ben Stiller dari "Severance," Jason Bateman dari "Ozark," dan Karyn Kusama dari "Yellowjackets." (Ant/OL-13)

