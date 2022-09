Hari Pertama, Miracle In Cell No 7 Raih 190 Ribu Lebih Penonton

Antusias positif penonton film Miracle In Cell No 7 membawa 190 ribu lebih penonton ke bioskop untuk menonton film yang dibintangi oleh Vino G Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Bryan Domani, Tora Sudiro, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna di hari pertama penayangannya.

Melihat perolehan jumlah penonton dihari pertama, mungkinkah ramalan sutradara film Miracle In Cell No 7 Korea, Lee Hwan Kyung kalau penonton film Miracle In Cell No 7 versi Indonesia akan ditonton lebih dari 5 juta penonton akan tercapai?

Menanggapi hal tersebut, produser Falcon Pictures, Frederica berharap yang terbaik untuk film ini." Mudah-mudahan apa yang diucapkan sutradara Lee Hwan Kyung bisa tercapai. Kita kerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran semuanya," ucap Frederica.

Rasa senang juga menghingapi hati para pemain Miracle In Cell No 7. Mewakili pemain Miracle In Cell No 7, Vino G Bastian mengungkapkan perasaannya." Disaat bioskop ramai dengan film horor, senang rasanya bisa film Miracle In Cell No 7 dihari pertama bisa ditonton oleh lebih dari 190 ribu penonton. Saya mengucapkan terimakasih kepada semua penonton, dan semoga bisa mewakili semua perasaan para penonton film ini," ungkapnya.

Film Miracle In Cell No 7 sudah bisa disaksikan diseluruh bioskop Indonesia sejak tanggal 8 September 2022. (OL-12)