Plataran Bromo Xtravaganza 2022 Digelar 10-11 September, Ini Rangkaian Acaranya

SELAIN melaksanaka bisnis di berbagai resor, hotel, venue and dining, private cruises, dan eco development di berbagai area di Indonesia, Plataran Indonesia kerap kali menggelar perhelatan akbar untuk mengangkat tema dan isu tertentu sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap suatu destinasi baik di Jakarta, Bali, Bromo, dan tentunya secara virtual ke seluruh Indonesia.

Kali ini, tema yang diusung oleh Plataran adalah isu perubahan iklim dunia. Tema ini dirajut dan digabungkan dengan dua unsur yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, yakni musik dan olahraga.

Plataran Bromo Xtravaganza, salah satu perhelatan akbar yang secara rutin dilakukan oleh Plataran Indonesia tahun ini kembali hadir pada 10 dan 11 September 2022 dengan tema “Music, Sports, and Climate”.

Acara kali ini menggabungkan pentas budaya dan musik berskala nasional baik melalui offline maupun virtual (hybrid), olahraga dari marathon yang menantang sampai ke easy walk yang menyenangkan, dan dilangsungkan di salah satu pusat ekowisata dari Plataran Indonesia, yaitu Plataran Bromo Resort & Venue.

Plataran Bromo sendiri baru saja mendapatkan penghargaan Traveler’s Choice Awards 2022 dari Tripadvisor sebagai Top 25 Hotels for Families-Asia.

Acara dilaksanakan bersamaan dengan Bromo Marathon pada Minggu, 11 September 2022, dimana garis start dan finis berada di Plataran Bromo sebagai Official Race Venue. Bromo Marathon sendiri merupakan event lari tahunan di Tosari, Kabupaten Pasuruan, yang sudah tidak awam lagi eksistensinya.

Pertama kali dilaksanakan pada 2013, lomba lari itu mendapat tanggapan positif dengan diikuti lebih dari 900 pelari dan 5.000 penonton yang berasal dari lebih 30 negara, serta menjadi salah satu Asia’s Top Destination Races 2013 oleh CNN.

Adapun rute dan jalur marathon tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menantang dan menyajikan pemandangan menakjubkan yang menjadi ciri khas kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tahun ini, gelaran Bromo Marathon menargetkan dihadiri lebih dari 2.000 pelari dan 7.500 penonton.

Bagi wisatawan yang tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan Bromo Marathon, Plataran juga menggelar Plataran Fun Trail, sebuah fun and easy walk dengan rute 2 KM dan 4 KM sambil menikmati perjalanan alam, menghirup angin segar, sambil dikelilingi oleh pemandangan panorama unik di atas awan sebagai bagian dari program Sahabat Alam Plataran.

Plataran Fun Trail tak lain adalah salah satu upaya Plataran untuk mendekatkan masyarakat kepada alam, agar masyarakat semakin peduli dan semakin ingin mengambil bagian untuk menjadikan Bumi Pertiwi lebih sehat dan lebih siap dalam menghadapi perubahan iklim.

Adapun puncak dari acara tersebut adalah persembahan Live Concert di atas awan ‘Dari Bromo untuk Nusantara’ yang akan digelar di Plataran Bromo-Putri Dewi Amphitheater yang bertengger di atas bukit dengan pemandangan Gunung Arjuna yang megah, menciptakan nuansa pertunjukan like no other, yakni di atas awan.

“Event ini merupakan event unik karena menggabungkan sekaligus “musik-sport-alam” yang diselenggarakan secara ikonik di atas awan dan dikelilingi gunung-gunung dan perbukitan serta pandangan lepas ke laut yang menjadikannya konser musik, sport, dan alam ini satu-satunya di Indonesia apalagi dengan pendekatan hybrid music show," ujar Yozua Makes, CEO & Founder Plataran Indonesia.

Konser musik itu akan menampilkan barisan penyanyi legendaris seperti Syaharani dan Trie Utami, serta barisan artis milenial dari Surabaya, Malang dan Jakarta. Menggaet kerja sama Don Sistem Suara Indonesia (DSS Indonesia), yang rekam jejaknya sudah tidak diragukan lagi, mulai dari menangani konser-konser artis Indonesia dan internasional termasuk Justin Bieber, Katy Perry, Maroon 5, dan Bruno Mars. Plataran Bromo Xtravaganza 2022 juga memiliki tujuan untuk mengangkat profil potensi arti-artis muda dan seniman lokal dari Jawa Timur dan mendorong mereka untuk terus memaksimalkan potensi karir seni hingga ke ranah internasional.

Ini pun bukan kali pertama Plataran bekerjasama dengan DSS Indonesia. Di tahun 2021, Plataran Indonesia dan DSS Indonesia bekerjasama menggelar All-Star Legends Live Virtual Concert dengan artis-artis legendaris Indonesia dan menarik lebih dari 70.000 viewers.

Seperti semua acara Plataran lainnya yang sangat dekat dengan masyarakat dan komunitas lokal, acara Plataran Bromo Xtravaganza juga menjunjung tinggi program Plataran for the People yang merupakan salah satu dari tiga pilar utama visi Plataran: alam, budaya, dan masyarakat lewat Plataran UMKM ekosistem.

Pada event itu Plataran juga menyajikan serangkaian sajian yang bahan bakunya diproduksi dan dipanen langsung dari kebun masyarakat sekitar lewat sebuah festival kuliner, beragam macam dagangan dan pernak pernik kerajinan hasil UMKM Kabupaten Pasuruan.

“Bromo Xtravaganza merupakan event yang melengkapi kemegahan Bromo Marathon, tidak hanya memanjakan runners dengan view Bromo yang menakjubkan tapi juga menonjolkan kebudayaan dan hiburan. Hal ini tentu membedakan dengan gelaran marathon pada umumnya. Event ini juga diharapkan mampu mendorong kebangkitan ekonomi, membuka peluang usaha melalui keterlibatan UMKM, dan juga untuk promosi destinasi wisata," ujar Rizki Handayani, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

“Kami selaku pemerintah daerah siap mendukung penuh kegiatan ini melalui kesenian binaan pemerintah dan juga UMKM sekitar, termasuk masyarakat akan kami siapkan untuk dapat menyambut wisatawan dan pelari yang datang ke acara Plataran Bromo Xtravaganza dan Bromo Marathon. Kami bersyukur dengan adanya Plataran Bromo, kegiatan pariwisata semakin maju di Pasuruan, khususnya di Tosari," ujar, Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan. (RO/OL-7)