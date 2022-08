Jelang Peluncuran Album Baru, Blackpink Siapkan Pink Venom

GRUP idola K-pop Blackpink akan merilis Pink Venom, yang merupakan sebuah lagu dari album studio kedua mereka yang akan dirilis pada 19 Agustus mendatang.

Dikutip dari laporan Yonhap, Senin (8/8), agensi hiburan YG Entertainment mengatakan lagu dan video musik Pink Venom akan diputar di berbagai layanan streaming musik dan YouTube pada 19 Agustus pukul 13.00 waktu setempat.

"Kombinasi warna yang melambangkan Blackpink dan kata venom yang berarti racun sangat kuat," kata seorang perwakilan agensi tersebut.

Lebih lanjut, pekan lalu, grup tersebut mengatakan dalam video teaser bahwa mereka akan merilis beberapa lagu dari album yang sangat dinanti pada bulan ini, sebelum akhirnya merilis album pada September mendatang.

Pada Oktober, grup K-Pop itu akan memulai tur dunia terbesar mereka untuk bertemu dengan penggemar internasional.

Album mendatang akan menandai proyek pertama keempat anggota, setelah rehat sejenak selama satu tahun dan 10 bulan.

Rilisan terakhir Blackpink sebagai grup adalah pada Oktober 2020 dengan album penuh pertama mereka bertajuk The Album, yang di dalamnya termasuk single utama Lovesick Girls dan lagu prarilis How You Like That. (Ant/OL-1)