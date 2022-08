Sofia Carson tidak Hanya Jadi Bintang Utama Film Purple Hearts

PENYANYI Sofia Carson tengah merasa bahagia setelah film terbarunya, Purple Hearts, yang tayang di Netflix, mendapat banyak respon positif. Penyanyi, yang namanya pertama kali dikenal dalam waralaba Disney, Descendants tersebut, mengaku Purple Hearts merupakan sebuah langkah baru dan titik balik dalam kariernya di dunia hiburan Hollywood.

Dilansir dari billboard.com, Rabu (3/8), perempuan bernama lengkap Sofía Daccarett Char itu menceritakan Purple Hearts menjadi spesial karena dia tidak hanya berperan sebagai tokoh utama, tetapi juga ikut bekerja di balik layar. Salah satunya sebagai penata musik dan pencipta sountrack yang muncul di sepanjang film.

“Aku terlibat lebih jauh tidak hanya sebagai aktris tapi juga sebagai seorang rekan membuat film bagi sutradara film ini,” ujar Carson.

Baca juga: Ini Syarat Joko Anwar untuk Hadirkan Pengabdi Setan 3

Carson mengatakan, sejak awal ditawarkan untuk terlibat dalam produksi Purple Hearts, ia langsung setuju dan merasa bersemangat. Ia benar-benar menyisihkan waktu dan konsentrasinya untuk memelajari isi naskah dengan baik.

“Aku menulis lagu-lagu dalam film ini yang kubuat dengan menempatkan diriku sebagai tokoh Casey yang akan kuperankan di sana,” ujar pelantun lagu Hold On to Me tersebut.

Lagu yang diciptakan Carson sebagai soundtrack di Purple Hearts di antaranya berjudul Come Back Home dan I Hate the Way. Keduanya terinspirasi dari perjalanan hidup dan kisah cinta tokoh Casey yang merupakan tokoh utama pada Purple Hearts.

Dalam menciptakan kedua lagu tersebut, Carson berupaya untuk tetap menyelipkan ciri khas musiknya yang bergaya pop dengan sedikit nuansa rock. Ia mengaku banyak terinspirasi oleh musisi-musisi senior di industri musik global dalam menciptakan setiap karyanya.

Purple Hearts dikatakan Carson merupakan satu tahap baru dalam kariernya. Ia berharap setelah ini ia akan bisa mendapat lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Baik di dunia film maupun musik.

“Aku telah mulai menciptakan lagu sebenarnya sejak usia sebelas tahun. Namun, bisa dipercaya terlibat lebih jauh dalam menentukan lagu dan musik dalam Purple Hearts bagiku adalah sebuah kehormatan,” ujarnya.

Purple Hearts merupakan film yang baru saja meluncur di platform Netflix pada 29 Juli 2022 lalu. Film tersebut menceritakan tentang Casey, yang diperankan Carson, dan Luke, yang diperankan Nicholas Galitzine.

Casey diceritakan merupakan seorang musisi muda yang tengah merintis karier, tetapi juga harus berjuang melawan penyakit diabetes. Sementara Luke merupakan seorang marinir yang terlilit utang. Keduanya kemudian memutuskan berpura-pura menikah demi mendapatkan tunjangan keluarga dari pemerintah.

Meski tidak begitu mendapat respon positif dari para kritikus film ternama, di berbagai platform diskusi film Purple Hearts mendapat banyak respon positif dari warganet. Khususnya para penggemar film bergenre drama romantis. (OL-1)