Arsy Hermansyah Sabet 14 Penghargaan di WCOPA

AKTRIS cilik Arsy Hermansyah berhasul menjadi juara umum di ajang bakat internasional, World Champions of Performing Arts (WCOPA), yang digelar di Amerika Serikat.

Anak dari pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty ini memborong 14 penghargaan, terdapat enam medali emas dan dua medali perak yang dibawa pulang Arsy.

Di usianya yang masih 7 tahun, Arsy dinobatkan sebagai overall winner dalam kategori umur 5-10 tahun. Dari ratusan peserta yang hadir di WCOPA 2022, hanya ada puluhan yang dipanggil oleh produser dari Amerika, Arsy adalah salah satunya.

“Alhamdulillah Ya Allah, berkat doa dan supportnya teman-teman semua. Arsy di umur 7 tahun dapet 8 medali di kategori Junior Awards di 8 lagu yang dinyanyikan, dapat 6 medali emas dan 2 medali perak,” ungkap Ashanty di postingan akun instagram pribadinya.

“Yang paling membanggakan, Arsy menang OVERALL WINNER juara di umur 5-10 tahun untuk 6 genre lagu yang dibawakan di WCOPA. Alhamdulillah, total Arsy bawa 14 penghargaan. Bangga liat bendera Indonesia berkibar, bangga dengan peserta Indonesia yang lain-lain, hebat semua. Terima kasih semua doa dan supportnya,” lanjut Ashanty.

Rekan selebritas pun ikut bahagia serta mengucapkan selamat kepada Arsy Hermansyah yang telah membawa pulang 14 penghargaan ke Indonesia.

“Wah… Congratulations Arsy," kata Yuni Shara.

“Congratulations Arsy, we are all proud of you,” ucap dr. Irene.

“Yeay congratulations cantik,” ungkap Rezardewi.

Dilansir dari laman WCOPA, acara ini adalah sebuah kejuaraan dunia yang digelar setiap tahun dalam pertunjukan seni dan merupakan program kompetisi Internasional resmi yang jurinya dinilai oleh para professional dari industry besar seperti Hollywood.(OL-5)