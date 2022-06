Ashanty Bikin Bisnis Perawatan Kulit, Penjualannya Positif

AEXPERT, produk perawatan kulit (skincare) milik artis Ashanty, meraih respons positif. Ini terbukti dari penjualan dua produk serum mencapai lebih dari 20.000 unit per bulan usai diluncurkan pada Maret 2022.

Kedua produk serum itu, seperti disampaikan Komisaris sekaligus Direktur Operasional dari AExpert, Dingly Olivia, yakni Active Glow Booster serta Oil & Acne Control Serum. Active Glow Booster merupakan serum perawatan wajah dengan kandungan aktif glowcell, niacinamide, dan arbutin. Serum ini mampu membantu mencerahkan kulit, melembutkan kulit wajah, dan membuat wajah tampak bersinar.

Sedangkan Oil & Acne Control Serum merupakan serum perawatan wajah dengan bahan dasar air yang cocok untuk kulit daerah tropis. Memiliki kandungan aktif salicylic acid, centella extract, tea tree oil, dan niacinamide yang digunakan untuk membantu merawat kulit berjerawat, mencerahkan, dan menyamarkan noda bekas jerawat 10x lebih cepat.

"Jadi kedua serum tersebut memberikan efek samping luar biasa bagi kulit wajah. Kedua serum saat di-launching 22 Maret lalu memberikan hasil penjualan luar biasa, mengingat AExpert tergolong pemain baru di industri skincare Tanah Air dan merupakan merek lokal Indonesia," tukas Dingly dalam keterangan tertulis, Kamis (23/6).

Tingginya angka penjualan dua produk serum itu juga dipicu kualitas produk yang tidak perlu diragukan lagi. Seluruh produk AExpert terkontrol kualitasnya dan mengantongi izin BPOM. Saat ini, diakui Dingly, produk skincare di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Ada produk skincare yang aman digunakan tanpa efek samping berbahaya atau sebaliknya.

"Bagaimana cara menghindarinya agar tidak salah memilih skincare yang memiliki efek samping berbahaya? Pastikan produk memiliki izin BPOM. AExpert juga mempunyai dokterpreneur yakni Eklendro Senduk (dr Ekles) yang berkompeten di bidang kecantikan. Jadi hati-hati saat memilih produk skincare," paparnya.

Dengan penjualan produk serum yang sangat bagus, AExpert memberikan reward untuk dua distributornya yakni AE Sultan Aceh dan AE Sultan Cianjur. Kedua distributor mendapat motor dan penyerahan dilakukan secara simbolis oleh dr. Ekles dan Anang Hermansyah pada 8 Juni lalu di Kantor AExpert Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Meski relatif baru di industri skincare, hingga saat ini AExpert memiliki puluhan distributor hampir di seluruh kota-kota besar. AExpert, kata Dingly, juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi reseller. "Sekarang usaha skincare tidak susah lagi. Jika ingin menjadi reseller AExpert, hanya dengan niat, punya media sosial dan jempol saja, sudah menjadi sultan. Bagi AELovers (sebutan penggemar produk AExpert) dapat memesan kedua serum yang banyak dipakai para artis, via website official aexpert, www.aexpert.id atau di distributor resmi dan ig official @aexpert_official," tambah Dingly. (OL-14)