Lawan Batman, Superman Mengakui Sahabatnya itu yang Menang

SELAMA bertahun-tahun, penggemar DC bertanya-tanya pemenang sejati jika Batman dan Superman saling bertarung. Faktor yang tak terhitung jumlahnya telah berperan dalam perdebatan tanpa akhir, dari kemampuan manusia super Man of Steel hingga kejeniusan strategis Ksatria Kegelapan (Dark Knight).

Sampai saat ini, belum ada konsensus yang jelas. Beberapa penulis buku komik terkenal telah mencoba menjawab pertanyaan ini, dari Frank Miller hingga Grant Morrison, tetapi pandangan mereka yang saling bertentangan tentang masalah ini hanya membuat lebih banyak bahan bakar ke dalam api sehingga penasaran semakin membara.

Tom King, penulis serial terkenal Mister Miracle and The Vision, memberikan jawabannya atas pertanyaan kuno ini di Superman: Up in the Sky (oleh King, Andy Kubert, Sandra Hope, Brad Anderson, dan Clayton Cowles). Ia mengungkapkan pihak yang diyakini Superman akan menang.

Kesimpulan King sama sekali tidak mutlak. Penulis buku komik lain di masa depan kemungkinan akan menantangnya dengan cerita yang mencerminkan teori, perasaan, dan sudut pandang mereka sendiri tentang masalah tersebut. Meskipun demikian, perspektif khusus ini muncul dari pemahaman mendalam tentang siapa masing-masing pahlawan ini pada intinya.

Itu bukan jawaban atas perdebatan yang berasal dari pertarungan literal dan tidak memerlukan analisis pengaturan, senjata yang tersedia, atau waktu perencanaan. Sebaliknya, kesimpulan King sepenuhnya berasal dari kepribadian para pahlawan, khususnya Superman. Ini cara yang langka untuk menjawab debat memilih pemenang Batman vs. Superman yang sering terjadi.

Dalam edisi terakhir Superman: Up in the Sky, Man of Steel mencapai tujuannya untuk menyelamatkan Alice, seorang gadis muda yang diculik dari Metropolis oleh alien. Saat keduanya melakukan perjalanan panjang kembali ke Bumi, gadis itu mengajukan pertanyaan untuk menghabiskan waktu menyentuh beberapa perdebatan klasik seperti bagaimana kekuatan Superman benar-benar bekerja dan apakah dia benar-benar membuat Lex Luthor menjadi botak.

Akhirnya, dia sampai pada pertanyaan pamungkas: siapa yang menang dalam pertarungan, Anda atau Ksatria Kegelapan? Baginya--dan mungkin para pembaca--terkejut, Superman memberikan suaranya untuk Batman.

Alice, seperti penggemar Superman lain, menunjukkan kehebatan kekuatan Man of Tomorrow itu. Dia bisa berlari hampir secepat Flash, dia bisa terbang, dia bisa menembakkan sinar dari matanya, dan napasnya membekukan segalanya.

Superman, sebagai balasannya, mengizinkan semua itu benar. Namun, pertanyaannya adalah bisakah Superman mengalahkan Batman karena, ya, tentu saja, dia bisa. Namun bagi Superman, dia tidak melihat alasan untuk melakukannya. Tidak ada skenario kemenangan merupakan hasil yang lebih disukainya.

Jadi, satu-satunya cara itu bisa benar-benar terjadi yaitu Batman menang karena Superman akan membiarkannya. Dengan kata lain, Superman tidak akan pernah memukuli atau menjatuhkan temannya dengan rela. Kemenangan dapat membuat Dark Knight merasa lebih baik. Di sisi lain Superman merupakan hal yang baik.

Superman menjelaskan kepada Alice itu karena Batman memiliki kehidupan yang sulit. Namun, menang tidak akan pernah membuat Superman merasa lebih baik. Soalnya, dia menyadari itu merupakan pertarungan yang sangat tidak seimbang, menimbulkan rasa sakit fisik, dan kemungkinan penghinaan kepada seorang teman.

Sekali lagi penggemar mungkin tidak setuju dengan posisi Superman dari sudut pandang kekuasaan. Namun, baik King dan Superman memperluas fokus di sini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dalam. Jawabannya terlihat di luar kekuatan dan keterampilan Superman dan Batman. Sebaliknya, ini berfokus pada kekuatan dan kelemahan psikologis mereka yang mengarah pada kesimpulan unik yang mengadu Superman dan Batman satu sama lain sebagai manusia, bukan pahlawan super.

Meskipun Batman telah menemukan dirinya di tengah-tengah keluarga yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, fokus utamanya tetap pada karier memerangi kejahatannya. Akibatnya, Batman mengukur nilai hidupnya dengan seberapa sukses dia sebagai pahlawan. Sebaliknya, meski Superman juga sangat serius menjalankan tugasnya kepada masyarakat Metropolis, ia memiliki hal lain yang memberi makna pada hidupnya. Ini termasuk hubungannya dengan Lois Lane, pekerjaannya di Daily Planet, dan kegembiraan sederhana dari membantu orang lain.

Gagasan bahwa kemanusiaan Superman merupakan kekuatan sejatinya menemukan penguatan konstan melalui Superman: Up in the Sky. Keinginannya untuk menyelamatkan Alice dan membantu banyak orang yang dia temui di sepanjang jalan memberinya kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan yang menghalangi jalannya.

Dengan membandingkan kepribadian mereka, Tom King mengadu Superman dan Batman dalam pertempuran yang berakhir segera setelah dimulai dan mendukung hasilnya dengan beberapa dekade sejarah buku komik. Sementara Batman berfokus pada gambaran besar dan berpegang pada standar yang tidak dapat dicapai oleh siapa pun, Superman menikmati hal-hal kecil yang membuat hidup bermakna dan menerima keterbatasannya sambil berusaha melakukan yang terbaik yang dia bisa di dalamnya.

Jawaban Tom King atas pertanyaan Batman vs. Superman menyatakan bahwa hanya ada satu resolusi. Superman tidak bisa menang karena mengalahkan Batman tidak akan pernah terasa seperti kemenangan baginya. Namun, membiarkan Batman menang, pada dasarnya, menegaskan kedua sistem nilai mereka. Hanya dengan kalah, Superman bisa merasakan kemenangan. Ini adalah kesimpulan yang pasti tidak cocok dengan banyak penggemar dan pembuat konten. (CBR/OL-14)