Pretty Little Liars: Original Sin akan Tayang di HBO Go Mulai 28 Juli

SERIAL Max original, Pretty Little Liars: Original Sin, akan memulai penayangan season terbaru sebanyak 10 episode, dengan tiga episode berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS) pada Kamis (28/7) hanya di HBO GO.

Dua episode berikutnya akan tayang pada Kamis, 4 dan 11 Agustus, dengan tiga episode akhir hadir pada 18 Agustus.

Dengan executive producer dan penulis Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina) juga co-executive producer dan penulis Lindsay Calhoon Bring (Chilling Adventures of Sabrina), drama kelam yang mengangkat melodrama remaja itu memperkenalkan generasi baru Liars yang disiksa oleh A – sosok pembunuh bertopeng yang berniat menghukum mereka atas dosa yang dilakukan ibu mereka, dan mereka sendiri.

Dua puluh tahun lalu, serangkaian peristiwa tragis hampir menghacurkan kota para buruh harian, Millwood. Saat ini, di zaman sekarang, sekelompok remaja puteri yang berbeda – dengan set Little Liars terbaru — menemukan diri mereka disiksa oleh sosok Assailant tidak dikenal dan harus membayar atas dosa rahasia yang dilakukan para orangtua mereka dua dekade sebelumnya… juga dosa mereka sendiri.

Dalam drama kelam, dewasa, bernuansa horor Pretty Little Liars: Original Sin, kita akan menemukan diri kita yang berada beberapa mil dari Rosewood, namun dalam alam Pretty Little Liars — di sebuah kota baru, dengan generasi Little Liars yang baru.

Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, dan Maia Reficco membintangi generasi baru Liars. Serial ini juga dibintangi Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, peraih Tony – Lea Salonga, Eric Johnson, dan Alex Aiono.

Serial ini diproduksi oleh Muckle Man Productions dan Alloy Entertainment (Gossip Girl, Pretty Little Liars, The Vampire Diaries, You) dari Aguirre-Sacasa bekerja sama dengan Warner Bros. Television. I. Marlene King (yang mengembangkan original Pretty Little Liars), Michael Grassi, Caroline Baron, dan Leslie Morgenstein dan Gina Girolamo dari Alloy, yang juga menjadi executive producer serial yang disadur dari buku serial laris karya Sara Shepard, diterbitkan oleh Alloy Entertainment. (RO/OL-1)