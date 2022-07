Disney+ akan Hadirkan Tiga Tayangan yang Tampilkan BTS

TIGA konten yang menampilkan grup K-Pop BTS akan hadir di Disney+, yakni BTS: Permission to Dance On Stage - LA, In the Soop: Friendcation, dan BTS Monuments: Beyond the Star.

Dikutip dari Yonhap, Kamis (14/7), BTS: Permission to Dance On Stage - LA merupakan film yang menampilkan konser grup tersebut di SoFi Stadium Los Angeles pada November 2021.

Sementara itu, In the Soop: Friendcation merupakan acara jalan-jalan yang dibintangi V BTS bersama aktor drama Itaewon Class Park Seo Jun dan aktor film Parasite Choi Woo Shik.

Sedangkan BTS Monuments: Beyond the Star merupakan serial dokumenter yang mengikuti perjalanan BTS, mulai dari debut pada 2013 hingga menjadi ikon K-Pop saat ini.

Penyedia layanan Disney+, Walt Disney, dan agensi yang menaungi BTS, Hybe, mengatakan mereka akan merilis lebih banyak program yang menampilkan para artis dari agensi itu.

"Hybe datang untuk memperkenalkan konten berkualitas tinggi, yang telah diproduksi untuk penggemar yang telah lama menyukai musik dan artisnya, juga untuk pemirsa global melalui layanan streaming Disney," kata CEO Hybe, Park Ji-won.

Dia pun berharap, hal tersebut akan menjadi awal dari kerja sama jangka panjang kedua perusahaan. (Ant/OL-1)