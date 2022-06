Chad Price Tuangkan Kesedihan dan Kebahagiaan dalam Broken Open

CHAD Price, musisi asal Amerika Serikat (AS), merilis karya berjudul Broken Open sebagai paduan sebuah kesedihan yang berakhir bahagia.

Disiapkan sejak 2019 bersama produser Matthew Johnston, Broken Open memperdengarkan keseimbangan nada-nada dari perasaan yang berawal sedih namun berujung bahagia.

Karya terbaru Price itu menggabungkan kerentanan dalam liriknya sebagai pesan dan juga melodi pop yang berbeda dari nuansa biasanya.

"Broken Open membantu saya menggambarkan hal yang dalam namun sekaligus gelap, saya ingin menggambarkan hal tersebut dan mengekspresikannya dalam karya ini," kata Price dikutip dari siaran persnya, Kamis (9/6).

Liriknya mendalam dan mengharukan membuat lagu ini terasa menenangkan, menggambarkan perasaan dan membuat sang musisi bisa terbuka dengan kerentanan yang dialami Price secara pribadi.

"Saya rentan terhadap trauma emosional, kesehatan mental buruk, dan beberapa masalah penerimaan diri yang negatif dalam lagu tersebut tetapi bisa terbuka tentang hal-hal ini dan mengakui bahwa saya hanya mencoba untuk tetap berada di atas air seperti semua orang. lain mudah-mudahan membuat orang tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan dan upaya terus-menerus mereka," ujar Price membahas lagunya.

Lewat karyanya, ia ingin banyak orang bisa menerima kesulitan dan mengetahui bahwa ia tidak pernah sendiri.

Selalu akan ada pihak- pihak lain yang mendukung dan menyokong untuk kemudian bangkit dan berubah menjadi lebih baik sebagai manusia.

"Semua orang berurusan dengan sesuatu. Lagu ini bagi saya, pada akhirnya terasa seperti pelukan hangat yang penuh air mata dan dorongan untuk terus berjalan. Terkadang patah itu perlu untuk membuka diri dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri," ungkapnya.

Price sebelumnya telah berbagi panggung dengan musisi yang cukup tersohor seperti Ben Harper, The National, Loud Luxury, Walk Off The Earth, JP Saxe, Lights, serta beberapa nama lainnya.

Musisi ini pernah menggelar turnya mengelilingi Amerika Utara, Asia, serta Eropa.

Ia pernah menyabet musisi unggulan dalam ajang pencarian bakat The Launch yang disiarkan melalui kanal TV CTV.

Broken Open kini tersedia di semua platform streaming digital. (Ant/OL-1)