36 Tahun Berselang, Top Gun Kembali Puncaki Box Office

FILM aksi Top Gun: Maverick diperkirakan akan meraih sukses saat diputar di bioskop dan hal itu terbukti setelah film itu meraup pendapatan sebesar US$151 juta di Box Office Amerika Utara di pekan perdananya.

Para penonton harus menunggu 36 tahun untuk menyaksikan kelanjutan kisah Top Gun yang asli namun para pengamat menyebut penantian itu terbayarkan karena film baru ini diklaim lebih baik dari film aksinya.

"Naskahnya tetap kuat, eksekusinya hebat, dan Tom Cruise tampil gemilang," ujar pengamat film dari Franchise Entertainment Research, David A Gross.

Baca juga: Tom Cruise Kisahkan Pengalamannya Kembali Jadi Maverick di Top Gun

Film, yang penayangannya tertunda selama dua tahun karena pandemi covid-19, meraup pendapatan sebesar US$124 juta di tiga hari pertama penanyangannya dan meraup hasil yang sama dari luar negeri, meski tidak diputar di Tiongkok dan Rusia.

Top Gun: Maverick juga menjadi film pertama Cruise yang meraup pendapatan lebih dari US$100 juta di pekan pertamanya.

Cruise kembali berperan sebagai pilot uji coba Angkatan Laut, Pete 'Maverick' Mitchell, yang kini telah berpangkat kapten. Dia bertugas melatih para pilot untuk mengebom fasilitas pengayaan uranium sebuah negara lawan.

Top Gun: Maverick juga dibitangi oleh Ed Harris, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Ham, dan pemunculakn singkat dari Val Kilmer.

Posisi kedua diduduki oleh Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang berada di Box Office untuk pekan keempat. Film Marvel itu meraup pendapatan sebesar US$21,1 juta.

Film yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch itu menjadi film terbaik tahun ini ketika meraup pendapatan sebesar US$187 juta pada pekan perdana.

Posisi ketiga ditempati film debutan Bob's Burgers Movie. Film animasi berdasarkan serial populer itu mendapatkan pendapatan sebesar US$15 juta.

Film produksi Focus Features, Downtown Abbey: A New Era menduduki posisi keempat dengan raihan US$7,5 juta.

Film berdasarkan serial populer itu menampilkan Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, dan Michelle Dockery.

Posisi kelima ditempati film animasi The Bad Guy yang meraup pendapatan sebesar US$6,1 juta. (AFP/OL-1)