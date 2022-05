Trailer Film Hello Ghost Dirilis, Onad Merasa Tertekan

Rumah produksi Falcon Pictures secara resmi merilis trailer film Hello Ghost pada tanggal 26 Mei 2022. Film adaptasi dari film Korea Selatan berjudul sama ini, dirilis berbarengan dengan trailer film adaptasi Korea Selatan lainnya, berjudul My Sassy Girl dan Miracle In Cell No 7.

Film Hello Ghost dimulai dengan kegagalan tokoh Kresna (Onadio Leonardo) dalam percobaan bunuh dirinya, dan mendapati

dirinya dikuntit oleh empat hantu dengan karakter yang berbeda-beda. Kuatno (Indro Warkop), hantu tua bangka yang mata keranjang, Bima (Tora Sudiro), hantu perokok yang dulunya adalah supir angkot, Lita (Hesti Purwadinata), Hantu melankolis yang mudah menangis, dan Chika (Ciara Brosnan), hantu kecil yang senang menggunakan sepatu roda. Mereka hanya akan pergi jika Kresna mau memenuhi permintaan mereka masing-masing. Kresna tidak berdaya, akhirnya menuruti keinginan mereka. Namun ternyata, dalam proses menuntaskan misi tersebut, Kresna sendiri yang menemukan makna baru bagi hidupnya dan juga cintanya pada Suster Linda (Enzy Storia).

Bagi Onadio Leonardo film Hello Ghost adalah film yang menantang baginya. Ditambah lagi, akting memainkan peran sebagai Kresna, selaku pemeran utama, tidak mudah. Ia juga merasakan beban berat di pundaknya. Sebab, film berjudul sama versi Korea-nya menuai sukses dengan predikat box office. "Pastinya gua senang banget akhirnya film ini akan tayang. Tapi, karena di Korea laku jadi tekanannya berat banget," terangnya.

Sedangkan Indro Warkop menyanjung Enzy Storya yang memerankan tokoh Suster Linda di film ini." Onad berhasil banget karena Enzy. Kami di film itu tim dan itu terjadi pada kami. Kita saling bantu, kita saling isi. Aku lihat si Enzy serius banget ke Onad dari pada ke dirinya sendiri. Aku harus angkat topi untuk Enzy," ujar personil group Warkop DKI ini.

Sedangkan Enzy Storia mengaku sangat senang bisa beradu akting dengan teman-teman yang lama sudah ia kenal. Bahkan, selama proses syuting penuh dengan canda tawa." Ada scene yang harus diulang berkali-kali, karena kita ketawa-ketawa terus. Karena emang kita kenal semua, ada Hesti, kak Tora, Pakde Indro. Syutingnya sangat menyenangkan," ungkapnya. (OL-12)