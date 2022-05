November 2022, LANY Bakal Konser di Jakarta

GRUP musik LANY akan melangsungkan konser di Jakarta pada November 2022, sebagai bagian dari tur konser di beberapa negara Asia lainnya.



Kepastian konser diumumkan LANY melalui Instagram resmi grup musik asal Los Angeles itu @thisislany.

Dalam instagram-nya LANY menyebutkan ada enam kota di Asia yang akan mereka singgahi yaitu Taipei, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Jakarta, dan Manila.



Unggahan pengumuman konser Asia itu pun dikomentari oleh salah satu personel LANY yaitu Jake C Goss yang berperan sebagai penabuh drum dan perkusi di grup itu.



Jake berkomentar "AKU CINTA KAMU" di unggahan tersebut dan telah disukai oleh 1.390 pengguna.



Selain enam kota besar itu, nampaknya LANY juga menyiapkan sedikit kejutan untuk penggemarnya di Negeri Ginseng.



Hal itu dibocorkan oleh Paul Jason Klein yang merupakan vokalis, gitaris, dan pianis LANY.



"Seoul we have a surprise for you," kata Paul unggahan konser itu.



Kini unggahan pengumuman konser tur Asia 2022 LANY itu pun telah disukai oleh hampir 104 ribu pengguna instagram.



Ini akan menjadi pertama kali LANY tampil dengan formasi dua personel di Asia setelah salah satu anggota mereka Les Priest yang sebelumnya mengisi posisi keyboardist dan synthesizer memilih tak lagi bersama grup itu dan mengejar mimpinya sebagai produser dan penulis di Nashville.