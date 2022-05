MONSTA X Mulai Tur di AS

GRUP K-Pop MONSTA X memulai tur di Amerika Serikat (AS), Minggu (22/5) WIB, setelah tiga tahun usai tur dunia terakhir mereka.

"MONSTA X dijadwalkan menggelar 10 konser di 9 kota di AS, sebagai bagian dari 2022 MONSTA X No Limit US Tour Presented by Lexus," kata manajemen grup, Starship Entertainment, dalam sebuah pernyataan dikutip dari The Korea Times, Senin (23/5).

Starship Entertainment menambahkan, konser pertama digelar di Radio City Music Hall di New York City. Mereka akan melanjutkan tur di beberapa kota lain seperti Detroit dan Chicago, dan mengakhirinya di Los Angeles pada 11 Juni 2022.

Baca juga: Monsta X akan Rilis Album Baru pada Bulan Depan

Tur MONSTA X seharusnya digelar lebih awal, namun terus mengalami perubahan jadwal karena pandemi covid-19, kata Starship Entertainment.

"Jadi, kali ini, para anggota akan menampilkan beberapa penampilan fantastis untuk para penggemar di AS yang telah menunggu lama," imbuh agensi itu.

MONSTA X, yang terdiri dari Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney, dan I.M., memulai debut pada 2015 lewat album Trespass. Mereka kemudian merilis banyak lagu populer, salah satunya Dramarama (2017).

Tahun lalu, MONSTA X berhasil masuk ke tangga album utama Billboard lewat album bahasa Inggris berjudul The Dreaming. Baru-baru ini, mereka merilis SHAPE of LOVE pada April lalu. (Ant/OL-1)