Kesal Diberitakan Buruk, Amber Heard Sewa Firma Humas Baru

AMBER Heard menyewa firma humas baru untuk membantunya mendapatkan berita utama yang baik, dikutip dari The Hollywood Reporter, Selasa (3/5).



Tagar #JusticeforJohnnyDepp telah mengumpulkan hampir 3 miliar penonton tampilan di TikTok. Sebuah petisi untuk menggantikan Amber Heard di "Aquaman 2" sekarang mendapat lebih dari 3 juta tanda tangan.



Terguncang dari pemberitaan pers buruk seputar kasus duel pencemaran nama baik antara dia dan mantan suaminya Johnny Depp, Heard telah memecat firma lamanya dan menyewa yang baru.

Precision Strategies, dipimpin oleh mantan wakil manajer kampanye Barack Obama, Stephanie Cutter, akan membantu Heard menyusun strategi terkait dengan pemberitaan dan komunikasi di masyarakat.



Aktris itu, yang diperkirakan akan mengambil sikap untuk pertama kalinya pada hari Rabu, tak lagi bekerja sama dengan perusahaan Shane Communications mulai pekan lalu.



Depp telah bersaksi selama beberapa hari persidangan, sekarang memasuki minggu keempat, dan sebagian besar telah mampu mengendalikan narasi.



Persidangan berpusat pada artikel opini yang ditulis Heard pada Desember 2018 di The Washington Post, di mana dia menggambarkan dirinya sebagai penyintas kekerasan dalam rumah tangga.



Depp menuduh Heard memfitnahnya di kolom, meski tidak menyebutkan namanya. Ia kemudian menggugat Heard 50 juta dolar AS dan dituntut balas oleh mantan istrinya sebesar 100 juta dolar.



Shane Communications, dipimpin oleh mantan VP komunikasi korporat ICM, David Shane, yang memiliki pengalaman sebelumnya menangani Depp. Perusahaan tersebut mewakili mantan manajer bisnis aktor, The Management Group, setelah digugat oleh Depp karena pelanggaran kontrak.



Di antara strategi lainnya, Shane Communications membantu menekankan klaim bahwa Depp memiliki kebiasaan belanja kompulsif yang menyebabkan masalah keuangan dari aktor "Pirates of the Caribbean" itu.



Tim Shane termasuk mitra Alafair Hall dengan pendiri Manajemen STI Neal Lenarsky dan mantan kepala eksekutif WMA Jim Wiatt sebagai penasihat.



Heard akan menghadirkan saksi pertamanya. Dawn Hughes, seorang psikolog, diharapkan untuk bersaksi bahwa Heard menjadi sasaran pelecehan.



Dalam pernyataan sebelumnya, dia mengatakan bahwa pernyataan Depp yang diduga memfitnah memperburuk gangguan stres pasca-trauma Heard.



Selama tiga minggu terakhir, Depp telah bersaksi dan menghadirkan saksi yang mendukung klaimnya bahwa Heard memalsukan luka-lukanya dan berbohong tentang dilecehkan untuk meningkatkan kariernya.



Petugas polisi telah bersaksi bahwa mereka tidak melihat memar di wajah Heard pada malam mereka dipanggil ke rumah mantan pasangan itu. Seorang psikolog telah bersaksi bahwa Heard menunjukkan gejala gangguan kepribadian ganda.



Pada kesaksian silang, psikolog mengakui bahwa dia makan malam dan minum dengan Depp dan tim hukumnya sebelum dipekerjakan sebagai ahli. (Ant/OL-6)