Lighyear Hadirkan Elemen Asli Penjelajahan Luar Angkasa

PRODUSER Galyn Susman mengatakan film terbaru Pixar dan Disney, Lightyear, banyak membawa elemen asli dari penjelajahan luar angkasa.

Susman mengungkapkan, produser Turning Red Lindsey Collins memperkenalkannya dan tim kepada astronot Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) Tom Marshburn dan Kjell Lindgren.

"Dari keduanya, kami disuguhi eksplorasi komprehensif selama beberapa hari di Johnson Space Center di Houston. Kami melihat pusat kendali asli untuk misi Apollo, serta yang digunakan hari ini untuk melacak ISS," kata Susman dalam jumpa pers global Lightyear, dikutip Selasa (3/5).

Melalui kunjungan tersebut, tim banyak belajar tentang konstruksi pakaian luar angkasa, tombol-tombol, panggilan, dan lencana yang ada. Selain itu, tim juga dipandu melalui replika markas ISS dan laboratorium yang memuat kendaraan-kendaraan seperti pesawat latih dan kapsul.

Hal tersebut, menurut Susman, banyak memberikan inspirasi dan referensi baik dari segi cerita maupun visual untuk film Lightyear.

Bicara mengenai pengisi suara, Susman mengungkapkan alasan memilih Chris Evans untuk memerankan Buzz Lightyear.

"Saat bicara soal Buzz, penting untuk membedakan pahlawan kita Buzz dari mainan yang dibuat berdasarkan karakternya dan direpresentasikan dalam film Toy Story. Jadi, kami membutuhkan suara baru untuk Buzz," kata Susman.

"Dia harus memiliki suara yang bagus dan kaya, mampu menjadi dramatis dan lucu, dan yang terpenting, dia harus heroik tanpa terlihat arogan. Itu sangat sulit, dan kami segera tahu bahwa kami harus bertanya kepada Chris (Evans)," imbuhnya.

Susman mengatakan, ternyata Evans merupakan penggemar berat film animasi.

"Ia membawa cinta dan semangat ke dalam proyek ini, serta bakat aktingnya yang tak terhitung. Dia bahkan hadir di produksi animasi dan memberi semangat kepada tim. Ini benar-benar dengan kolaborasi yang luar biasa," kata Susman.

Selain Evans, ada Keke Palmer, Dale Soules dan Taika Waititi sebagai sekelompok rekrutan yang ambisius.

Peter Sohn menyuarakan robot pendamping Buzz, Sox, dan Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez dan Isiah Whitlock Jr. juga bergabung sebagai pengisi suara.

Sementara itu, komposer peraih piala bergengsi Michael Giacchino, yang merupakan komposer di balik film The Batman dan Spider-Man: No Way Home, juga akan menciptakan lagu untuk Lightyear.

Giacchino memiliki sejarah yang panjang dengan Pixar; ia memenangkan Piala Oscar, Golden Globe, dan Grammy untuk original score lewat film Up.

Film Pixar lainnya yang dikomposeri Giacchino termasuk The Incredibles, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco dan Incredibles 2.

"Lightyear adalah film aksi-petualangan sci-fi dan harus memiliki skor sci-fi bombastis. Michael Giacchino telah menjadi teman dan kolega selama bertahun-tahun sekarang. Itu bukan satu-satunya alasan dia adalah pilihan pertama dan satu-satunya untuk Lightyear," kata Susman.

"Mulai dari Star Trek dan Rogue One, dia telah dengan jelas membuktikan kemampuan membuat musik untuk film fiksi ilmiah," imbuhnya.

Sementara itu, Lightyear dijadwalkan akan hadir pada Juni 2022. (Ant/OL-1)