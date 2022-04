DJ Seinfeld Rilis Album Mirrors (Remixed)

PRODUSER asal Swedia DJ Seinfeld (bernama asli Armand Jakobsson), kembali dengan album Mirrors (Remixed), akhir pekan lalu, yang menampilkan sejumlah versi baru dan versi remix lagu-lagu di album Mirrors miliknya yang dirilis September 2021 lalu.

Album Mirrors (Remixed) menampilkan sederet produser dan musisi ternama termasuk salute (yang remix-nya masuk daftar Mixmag Best New Tracks of 2022), Themba, LSDXOXO, Moose Dawa, Trip Tease, godmode, Mona Yim, Kiimi, Closet Yi, dan Oscar Farrell.

“Musisi-musisi yang kami ajak adalah orang-orang yang aku kagumi, hormati, dan percayai,” ujar DJ Seinfeld. “Aku ingin mengumpulkan orang-orang dengan style berbeda dan banyak dari mereka telah berteman denganku selama 10 sampai 15 tahun hingga saat ini dan beberapa dari mereka bahkan aku belum pernah bertemu secara langsung. Album ini menjadi kali pertama musikku di-remix dan aku sangat senang dengan hasil akhirnya. Album ini menjadi bukti bahwa kita semua sangat beruntung hidup di waktu yang sama dengan banyak musisi berbakat.”

Direkam di Berlin dan Malmo, Mirrors adalah kelanjutan dari album perdana DJ Seinfeld ‘Time Spent Away From U (2017), yang membawanya ke jajaran musisi-musisi elektronik terbaik generasinya.

Mengambil inspirasi dari sebuah kutipan oleh penulis favorit Armand yaitu novelis asal Argentina, Julio Cortázar, album Mirrors menempatkannya di ruang emosi yang lebih bijaksana setelah sebuah tragedi keluarga memaksanya untuk menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya di Swedia, beberapa tahun belakangan ini.

Album Mirrors mendapatkan pujian dari berbagai publikasi internasional termasuk The Guardian, Resident Advisor, The Fader, DJ Mag, Clash, Mixmag (yang menjadikan Seinfeld sebagai cover edisi Juli 2021 mereka), dan Pitchfork yang menyebut, “sangat mudah untuk mengimajinasikan lagu-lagu [di album] ini diputar di festival-festival besar saat matahari sedang terbenam.” (An/OL-1)