NMDN dan Caccia Rilis Video Lirik Better Off Alone

NMDN (Nomaden) dan duo musik R&B soul asal Jakarta, Caccia, merilis video lirik dari single terbaru mereka, yang berjudul Better Off Alone, yang diunggah melalui kanal YouTube Nueve Records.

Mengutip siaran pers, Selasa (19/4), Better Off Alone merupakan lagu berirama pop R&B dengan sentuhan musik elektronik, menceritakan tokoh utama yang dilema terhadap pilihan antara mempertahankan hubungan yang tidak memberi kenyamanan atau keluar dari hubungan tersebut.

"Lagu ini bercerita dari sudut pandang seseorang yang sedang berada di dalam hubungan asmara, di mana pasangannya menjalani semua hal secara terburu-buru," ujar Zefanya, vokalis Caccia.

"Pada akhirnya, tokoh utama kami ini menemukan bahwa ia lebih baik sendiri untuk sementara waktu, setelah menyadari kalau ia tidak cocok dengan pasangannya," lanjut dia.

Sutradara video lirik Better Off Alone, Aswin DC mengatakan visual yang ditampilkan pada video lirik tersebut menggabungkan dua scene utama yakni penampilan langsung di atas panggung dan kaleidoskop dengan subjek dari masing-masing personel.

Pada scene penampilan panggung, sutradara ingin menyampaikan kesan acuh, kuat, dan misterius. Adegan tersebut kontras dengan kaleidoskop yang ditampilkan dengan nuansa enerjik dan bahagia.

"Visi saya pada lirik video ini sebenarnya terinspirasi dari stage atau fase seseorang ketika menghadapi kondisi patah hati setelah berpisah dengan pasangan, di mana ada fase menyendiri, marah, dan berakhir penerimaan," kata Aswin.

Melalui video lirik tersebut, NMDN dan Caccia berharap dapat membawakan cerita Better Off Alone secara utuh ke para pendengar. (Ant/OL-1)