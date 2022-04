San Holo akan Rilis Album Remix BB U OK? Deluxe pada 6 Mei

SAN Holo mengumumkan album terbarunya BB U OK? Deluxe, yang akan dirilis pada 6 Mei melalui Counter Records / bitbird.

Album itu akan menampilkan remix dari berbagai musisi elektronik termasuk LP Giobbi, Elohim, Chet Porter, dan Nils Hofmann. Remix lainnya juga akan datang dari komunitas bitbird termasuk berbagai lagu dari Tsu Nami, Sam Day, Laxcity, Skygate, Darby, Hundaes, dan kittito.

Seiring dengan segudang remix itu, BB U OK? Deluxe juga akan menampilkan lagu baru San Holo, I Don't Feel Anything Anymore.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, San Holo merilis remix dari single utama BB U OK? oleh LP Giobbi, seorang produser ternama, DJ, pianis dan aktivis yang telah tampil di panggung Coachella, Firefy dan Lollapalooza, dan tampil mendukung berbagai musisi elektronik lainnya seperti Galantis, MK, Fatboy Slim dan Diplo.

San Holo berbagi mengenai albumnya, “BB U OK? Deluxe album menampilkan remix yang sangat spesial dari beberapa artis hebat seperti LP Giobbi, Elohim, Chet Porter, Nils Hofmann, Tsu Nami dan banyak lagi! Aku juga memutuskan untuk menambahkan lagu baru yang sangat personal untukku yang berjudul I Don't Feel Anything Anymore. Lagu ini sangat emosional bagiku, dan aku sempat ragu-ragu untuk merilisnya selama sementara waktu, tetapi aku merasa akhirnya aku cukup percaya diri untuk membagikannya kepada dunia. Aku harap kalian akan menyukainya."

Perilisan albumnya BB U OK? pada 4 Juni 2021 lalu mendapatkan sambutan hangat dan meraih lebih dari 37 juta streams di seluruh platform hingga saat ini, menambah total streams San Holo menjadi 1,2 miliar streams.

Single-single yang diambil dari BB U OK? menuai kesuksesan di seluruh Asia, dan masuk ke 12 stasiun radio utama di bersama dengan dukungan dari MTV Asia, Vh1 India dan banyak lagi.

Single dari album ini juga masuk ke dalam lebih dari 24 playlist New Music Friday di Spotify di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Kolaborasi San Holo baru-baru ini dengan produser Filipina-Amerika Manila Killa dan Nick Lopez pada single Mean It merupakan hasil dari pandemi dan terinspirasi oleh jarak yang diciptakan akibat pandemi dalam kehidupan setiap orang dan membahas mengenai kehilangan dan keintiman.

Kolaborasi pandemi lainnya datang dalam bentuk kolaborasi dengan Tom Morello di Radical In The Family, dengan nuansa musik rock dan house yang megah sebagai pembuka album The Atlas Underground Flood tahun lalu.

Sepanjang kariernya, San telah membangun basis penggemar yang cukup besar dan setia di Asia. Pada 2019, tur dunianya mencakup 75 pertunjukan dan menjual lebih dari 100.000 tiket di seluruh dunia, termasuk berbagai pertunjukan di Asia seperti di Malaysia (Good Vibes Festival), Singapura (Zouk) dan Indonesia (We The Fest).

Dengan basis penggemarnya yang tumbuh secara global, San ingin terus melebarkan sayapnya di Asia, dengan Indonesia dan Singapura saat ini berada di Top 15 Streaming Markets-nya secara global. (RO/OL-1)