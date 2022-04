Lee Seung Gi akan Beradu Akting dengan Lee Se Young

LEE Seung Gi dan Lee Se Young dikonfirmasi akan sama-sama membintangi serial drama Korea Love According to the Law.

Mengutip laporan dari Soompi, Selasa (12/4), berdasarkan novel web dengan judul yang sama karya penulis Noh Seung Ah, Love According to the Law adalah drama roman hukum yang berlatar di Law Cafe, sebuah firma hukum sekaligus sebuah kafe.

Drama tersebut akan ditulis oleh Lim Ji Eun dan dipimpin oleh sutradara Lee Eun Jin.

Sementara itu, Lee Seung Gi akan berperan sebagai mantan jaksa bernama Kim Jung Ho, sementara Lee Se Young akan berperan sebagai pengacara cantik dan karismatik bernama Kim Yu Ri.

"Dalam Love According to the Law, Lee Seung Gi dan Lee Se Young menghidupkan karakter Kim Jung Ho dan Kim Yu Ri dengan individualis mereka. Jadi kami yakin bahwa mereka akan mengisi kembali emosi Anda," ungkap tim produksi dari drama tersebut.

Sebelumnya, Lee Seung Gi dan Lee Se Young juga pernah beradu akting dalam drama Hwayugi. Sehingga, drama Love According to the Law akan menjadi drama kedua mereka bersama. (Ant/OL-1)