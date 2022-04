Peter Ramsey Ditunjuk Jadi Sutradara Serial Terbaru Star Wars

SUTRADARA Peter Ramsey ditunjuk untuk mengarahkan setidaknya satu episode serial Ahsoka, serial Star Wars terbaru yang diproduksi oleh Lucasfilm untuk Disney+.

Syuting dilaporkan akan berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat, akhir bulan ini. Hingga saat ini, jumlah episode dan sutradara tambahan belum terungkap sementara pihak Lucasfilm belum berkomentar.

Cerita Ahsoka berpusat pada ksatria Jedi favorit penggemar, yang awalnya dimainkan oleh Rosario Dawson di episode musim kedua The Mandalorian dan kemudian muncul di The Book of Boba Fett. Karakter tersebut berasal dari dunia animasi.

Baca juga: Mark Hamill Kenang Carrie Fisher di Hari Ulang Tahunnya

Detail plot masih dirahasiakan, namun fokusnya akan mengikuti karakter Tano, yang melakukan perjalanan dari satu ujung galaksi ke ujung lainnya untuk mencari Grand Admiral Thrawn, mantan komandan di The Empire, yang pertama kali diperkenalkan dalam novel.

Aktris Hollywood Mary Elizabeth Winstead, aktris Ukraina Ivanna Sakhno, dan aktris Australia Natasha Liu Bordizzo disebut masuk dalam daftar pemeran. Hayden Christensen juga akan mengulangi perannya sebagai AnakinSkywalker dan Ray Stevenson memainkan penjahat misterius.

Ramsey sendiri dikenal sebagai pembuat film kulit hitam pertama yang memenangkan Oscar untuk fitur animasi sebagai co-director film Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Ia melakukan debut di industri film sebagai pembuat storyboard, di antaranya yang terkenal seperti Fight Club dan Men in Black.

Ramsey membuat debut penyutradaraan fiturnya di film animasi Rise of the Guardians (2012) untuk DreamWorks Animation. Penyutradaraannya di Into the Spider-Verse membantu film tersebut mencapai popularitas di bidang animasi. (Ant/OL-1)