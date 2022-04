Academy Majukan Jadwal Pembahasan Insiden Smith Tampar Rock

ACADEMY of Motion Picture Arts and Sciences mempercepat jadwal pertemuan untuk membahas kemungkinan sanksi terhadap pemenang Piala Oscar untuk kategori aktor terbaik Will Smith karena menampar presenter Chris Rock menjadi Jumat (8/4), menurut surat dari presiden kelompok itu. Pertemuan dewan awalnya direncanakan pada 18 April.

Smith mengundurkan diri dari Academy, Jumat (1/4) dan mengatakan akan menerima konsekuensi apa pun yang diputuskan.

Karena Smith telah mengundurkan diri, Academy tidak perlu lagi mengikuti jadwal yang ditentukan secara hukum untuk mempertimbangkan masalah ini, kata Presiden Academy David Rubin dalam surat kepada para anggota.

Rubin mengatakan menangani dalam waktu yang lebih cepat adalah keputusan terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

Sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Smith adalah membuatnya tidak bisa menerima penghargaan kelak atau melarangnya menghadiri malam penghargaan Oscar di kemudian hari.

Pada acara yang tayang 27 Maret, Smith naik ke panggung dan menampar Chris Rock yang melontarkan gurauan tentang penampilan istrinya, Jada Pinkett Smith.

Kurang dari sejam kemudian, Smith kembali naik panggung dan memberikan pidato panjang penuh air mata karena dinobatkan sebagai Aktor Terbaik untuk perannya di film King Richard. Setelah upacara selesai, Smith terlihat menari di pesta Vanity Fair.

Gurauan tentang istri Smith merujuk kepada film G.I. Jane di mana aktris Demi Moore mencukur habis rambutnya. Belum diketahui apakah Rock tahu bahwa Jada Pinkett Smith punya kondisi medis yang menyebabkan rambut rontok. (Ant/OL-1)