The Flight Attendant Season 2 Tayang di HBO Go pada 21 April

DIBINTANGI Kaley Cuoco, serial komedi kelam Max Original yang banyak mendapat pujian The Flight Attendant dijadwalkan akan lepas landas dengan season terbaru yang sudah ditunggu-tunggu.

The Flight Attendant Season 2 akan hadir dengan dua episode pada hari yang sama dengan Amerika Serikat (AS), Kamis (21/4), eksklusif di HBO GO.

Serial delapan episode ini lanjut dengan dua episode berikutnya pada 28 April, kemudian satu episode setiap minggunya hingga berakhir pada 26 Mei.

Pada season terbaru ini, Cuoco kembali sebagai awak pesawat yang berkeliling dunia Cassie Bowden. Ia menjalani kehidupan terbaiknya di Los Angeles sambil bekerja sambilan sebagai tenaga CIA di waktu luangnya.

Namun ketika sebuah tugas luar negeri membuat ia tanpa sengaja menyaksikan sebuah pembunuhan, ia kembali terjerat dalam intrik internasional. Season ini difilmkan di Los Angeles, Berlin, dan Reykjavik.

Selain Cuoco, The Flight Attendant Season 2 juga dibintangi para pemeran sebelumnya Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz, dan Rosie Perez.

Selain itu juga hadir bintang tamu sebelumnya TR Knight, Yasha Jackson, dan Audrey Grace Marshall.

Season terbaru ini juga melibatkan Mo McRae, Callie Hernandez dan JJ Soria, serta menghadirkan kembali bintang tamu Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera, Sharon Stone, dan Shohreh Aghdashloo.

The Flight Attendant dikembangkan oleh showrunner Steve Yockey, yang menjadi executive producer bersama co-showrunner dan executive producer Natalie Chaidez. Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Sarah Schechter, David Madden, Suzanne McCormack dan Silver Tree menjadi executive producer. Jess Meyer menjadi co-executive producer dan Bonnie Munoz sebagai producer.

Serial ini diproduksi oleh Warner Bros. Television, Cuoco’s Yes, Norman Productions dan Berlanti Productions. Season satu diambil dari novel berjudul sama karya penulis New York Times terkenal Chris Bohjalian. (RO/OL-1)