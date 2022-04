Assalamualaikum Calon Imam Musim Kedua Sudah Tayang di Viu

SERIAL original Viu Assalamualaikum Calon Imam (ACI) musim kedua akan dirilis perdana, kemarin, Jumat (1/4) atau bertepatan dengan momen jelang Ramadan. Serial itu ditayangkan secara global di 16 negara di mana Viu beroperasi.

Melalui serial itu, sutradara Indra Gunawan mengatakan pihaknya ingin menyuguhkan cerminan atau refleksi mengenai gambaran kehidupan rumah tangga baru beserta konflik-konflik yang menyertainya. Indra menambahkan bahwa naskah serial juga digarap berangkat dari pengalaman dan pengamatan yang ia dapatkan.

"Saya cuma mau kasih cermin kepada penonton biar merefleksi atau mengevaluasi bagaimana, sih, suatu keluarga baru, yang mempunyai anak satu, dengan konflik-konflik yang ada. Ini kalau menurutku film keluarga, ya, bagaimana kita berusaha untuk lebih baik lagi (di dalam keluarga)," kata Indra saat konferensi pers di Jakarta, dikutip Sabtu (2/4).

Baca juga: Kim Seo Hyung akan Bintangi Drama It May Be a Little Spicy Today

Ia berharap serial musim kedua ini mendapat sambutan yang hangat dari penonton, terutama para penggemar yang sudah mengikuti cerita ACI sejak musim pertama dirilis.

Menurut Indra, tantangan menggarap serial ini termasuk bagaimana agar mempertahankan antusiasme penonton musim pertama.

Serial Assalamualaikum Calon Imam diadaptasi dari kisah berjudul sama karya Ima Madaniah.

Pada 2020, serial musim pertama mendapat beberapa nominasi penghargaan, antara lain ContentAsia Awards, Festival Film Bandung, dan Asian Academy Creative Awards.

Musim kedua kembali menampilkan karakter utama Miller Khan, yang berperan sebagai Alif, dan Mentari De Marelle sebagai Fisya.

Selain pemeran lama, musim kedua turut menghadirkan karakter baru yang dibintangi aktor kenamaan, seperti Marthino Lio, Roy Sungkono, Rizky Alatas, dan Indah Kusuma.

Serial ACI musim kedua melanjutkan kisah cinta antara mahasiswa dan profesornya yang telah menjalani babak kehidupan baru sebagai pasangan muda dengan berbagai ujian.

Perjalanan asmara di musim kedua dibumbui drama rumah sakit yang menyentuh keharmonisan pernikahan.

Country Head Viu di Indonesia Varun Mehta mengatakan serial ACI musim kedua disiapkan untuk dinikmati penonton di bulan Ramadan. Ia berharap serial ini membawa sukacita bagi penonton Viu sepanjang Ramadan.

"Pesan-pesan tentang kepercayaan, cinta, keluarga, persahabatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup tentu akan menjadi inspirasi dalam mempererat hubungan kita dengan orang-orang terkasih," kata Varun.

Senada dengan Varun, Miller juga berpendapat ACI musim kedua merupakan serial ringan yang tepat menemani penonton saat menunggu berbuka puasa.

"Kalau dari sisi ceritanya sendiri di sini lebih ringan, sih, lebih light and easy. Chill banget, relaxing banget, jadi sangat cocok sekali ditonton sebelum buka puasa, ibarat kata seperti appetizer," ujarnya.

Miller juga meyakini musim kedua ini mendapat respon yang baik dari penonton, mengulangi kesuksesan yang telah diraih di musim pertama.

"Saya cukup optimistis ini bisa mengulangi kejayaannya ACI season satu. Season dua ini juga memang sudah cukup dinanti-nanti, ya, alhamdulillah. Makanya saya berharap mudah-mudahan sajian kami di season dua ini bisa memuaskan para penggemar sejatinya ACI," pungkasnya. (Ant/OL-1)