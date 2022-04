Lee Min Ki akan Tampil di My Liberation Diary

LEE Min Ki akan tampil di drama Korea terbaru yang berjudul My Liberation Diary.

My Liberation Diary adalah drama baru tentang tiga saudara kandung yang ingin melarikan diri dari kehidupan mereka yang menyesakkan.

Drama itu disutradarai oleh sutradara serial Law School Kim Seok Yoon dan ditulis oleh penulis My Mister dan Another Oh Hae Young, Park Hae Young.

Mengutip laporan Soompi, Jumat (1/4), selain Lee Min Ki, drama tersebut juga akan dibintangi Kim Ji Won, Lee El, dan Son Seok Gu.

Lee Min Ki akan memainkan peran Yeom Chang Hee, anak tengah yang realistis dan menyenangkan dari keluarga biasa.

Meskipun awalnya dia berharap untuk pindah ke kota dan merasakan dunia yang lebih menarik, hidup tidak berjalan sesuai rencananya.

"Saya sangat menyukai semua karakter dalam drama ini, bukan hanya karakter saya sendiri," kata Lee Min Ki memberikan komentar tentang karakter yang dia mainkan.

"Saya suka kata-kata yang digunakan karakter untuk mengekspresikan emosi mereka saat mereka mengalami situasi yang berbeda dan kehangatan, rasa sakit, dan berbagai emosi lain yang ditangkap dalam dialog itu," tambahnya.

Drama My Liberation Diary akan tayang perdana pada 9 April pukul 22.30 waktu Korea Selatan. (Ant/OL-1)