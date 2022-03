Kim Junsu dan Kim Jaejoong Isi Soundtrack untuk Drama Jepang

KIM Junsu JYJ dan Kim Jaejoong dikabarkan akan merilis lagu duet Sixth Magnitude Star untuk soundtrack sebuah drama Jepang.

Mengutip laporan dari Soompi, Rabu (30/3), agensi Kim Junsu, PALMTREE ISLAND, mengungkapkan kedua artis tersebut akan menyanyikan lagu Sixth Magnitude Star untuk drama Jepang berjudul Waru ~ Who Said That Working Isn't Cool?~ yang dijadwalkan tayang perdana pada 13 April.

Berdasarkan manga yang ditulis Fukami Jun, drama itu menceritakan kisah seorang karyawan pemula yang optimistis dan cerdas dan rekan kerja misteriusnya yang berjuang untuk mencapai tujuan kesuksesan.

Dalam drama tersebut, Imada Mio akan memainkan peran utama dan Eguchi Noriko, Suzuki Nobuyuki, Takahashi Fumiya, serta Mukai Osamu juga akan tampil di drama ini.

Sixth Magnitude Star adalah lagu balada dengan judul yang mengacu pada bintang tergelap yang dapat dilihat manusia dengan mata telanjang.

"Rasanya seperti waktu yang sangat lama sejak kami merilis lagu baru di Jepang dan menjadi lagu tema untuk drama populer saat itu. Saya juga merasa sangat bersemangat, dan saya sangat senang bisa menyanyikan sebuah lagu bersama dengan Jaejoong untuk pertama kalinya setelah sekian lama," kata Junsu.

"Saya ingat kami berdua memiliki waktu yang sangat menyenangkan dan menyenangkan bekerja bersama, jadi saya berharap banyak orang akan mendengarkannya dengan senang hati. Sixth Magnitude Star adalah lagu yang sangat bagus," lanjutnya.

Selanjutnya, Kim Junsu dan Kim Jaejoong juga dikabarkan akan bernyanyi bersama di program musik Jepang Premium Music 2022. Mereka akan mengungkapkan Sixth Magnitude Star untuk pertama kalinya di acara itu.

Saat ini, Kim Junsu sedang mempersiapkan musikalnya yang bertajuk Death Note, sementara Kim Jaejoong sedang bersiap untuk merilis lagu baru. (Ant/OL-1)