Dear Gina, Single Terbaru Kadhja Bonet

PENYANYI dan multiinstrumentalis yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Kadhja Bonet, merilis single baru yang hipnotik berjudul Dear Gina, yang menampilkan vokal khas Kadhja yang dreamy dan hazy.

Single itu dirilis tidak lama setelah pengumumannya bergabung dengan label musik Ninja Tune dan setelah kesuksesan single For You pada 2021, yang mendapat dukungan mengesankan dari berbagai media internasional seperti Pitchfork, NPR, The Line of Best Fit dan Clash Magazine — menandai musik baru pertamanya sejak album Childqueen (2018) yang juga meraih berbagai pujian.

"Dear Gina adalah sebuah lagu pendamping untuk album Childqueen dan lagu Delphine," ujar Kadhja. "Jika kamu pernah bertanya-tanya apa isi surat dalam lagu itu, ini dia jawabannya."

Video klip untuk Dear Gina diproduksi oleh Kadhja sendiri dan dengan dukungan dari creative director Ethan Samuel Young, dan menjadi kelanjutan dari video klip For You, yang dirilis bulan lalu, sebagai bagian dari partisipasi Kadhja dalam YouTube Black Voices Class of 2022.

Terinspirasi oleh afro futurisme, eksistensialisme dan perjalanan antar dimensi, Kadhja merupakan seorang musisi yang penuh perasaan namun tidak terbatas ke dalam hanya satu genre.

Sejak Childqueen pada 2018, Kadhja telah melakukan kolaborasi-kolaborasi mengesankan dengan berbagai musisi seperti Childish Gambino, Free Nationals, SiR, Anderson .Paak, dan lainnya.

Ia baru-baru ini tampil di proyek Mordechai Remixes dari Khruangbin dan tampil sebagai pembuka untuk mereka di Red Rocks Amphitheatre.

“Hiatusku yang terpaksa dari musik menciptakan sebuah urgensi untuk memperbaharui brand dan imageku,” komentar Kadhja, ketika bercerita mengenai jeda diantara rilisannya. “Aku awalnya mulai membuat musik untuk mengenal diri sendiri dan memperkuat koneksi, namun dalam banyak hal, aku kemudian tidak berjalan searah dengan niatan tersebut. Aku merenungkan beberapa tahun terakhirku sebagai seorang musisi dan melihat seseorang yang sepertinya berusaha mati-matian untuk menyesuaikan diri, meskipun musikku tidak seperti itu. Aku berusaha untuk menjadi cantik, disukai, relevan, baik, atau diterima.”

Sepanjang perjalanan kariernya, Kadjha telah melakukan tur dengan Mitski, tampil di House of Vans dengan Anderson .Paak dan berbagi panggung dengan berbagai musisi seperti Willow Smith, Hiatus Kaiyote, Nick Hakim dan masih banyak lagi. (RO/OL-1)