Lee Min Ho Beradu Akting dengan Gong Hyo Jin Ask the Stars

LEE Min Ho dikonfirmasi akan membintangi drama terbaru berjudul Ask the Stars bersama aktris Gong Hyo Jin.

Dikutip dari Soompi, Senin (28/3), Lee Min Ho akan berperan sebagai tokoh utama pria bernama Gong Ryong, seorang dokter kandungan yang pergi ke stasiun luar angkasa sebagai turis.

Sementara itu, Gong Hyo Jin akan berperan sebagai seorang astronot berdarah Korea Selatan-Amerika Serikat bernama Eve Kim.

Ask the Stars merupakan drama dengan genre komedi romantis yang menceritakan pertemuan Gong Ryong dan Evee Kim.

Drama tersebut akan dipimpin sutradara Park Shin Woo, yang sebelumnya menggarap drama hit It's Okay to Not Be Okay dan Lovestruck in the City.

naskahnya ditulis oleh Seo Sook Hyang, yang sebelumnya menulis Don't Dare to Dream dan Pasta.

Ask the Stars dijadwalkan akan tayang perdana pada 2023. (Ant/OL-1)