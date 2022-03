Justice League Karya Zack Snyder Raih Oscar Kalahkan Avengers dan Spider-Man

ADEGAN dari Justice League karya Zack Snyder saat Barry Allen/the Flash (Ezra Miller) memasuki Speed ​​Force dinobatkan sebagai Oscars Cheer Moment nomor satu di Academy Awards ke-94.

Untuk Oscar 2022, The Academy mengadakan pemungutan suara untuk kategori itu yang memungkinkan para penggemar menggunakan Twitter untuk memilih momen bersorak (cheer moment) teratas mereka dari koleksi film. Hasilnya, Film DC Extended Universe Zack Snyder Justice League akhirnya mengambil posisi teratas.

Film Marvel Cinematic Universe Spider-Man: No Way Home dan Avengers: Endgame masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Dreamgirls berada di posisi keempat diikuti oleh The Matrix di posisi kelima.

Oscars Cheer Moment ialah salah satu dari dua penghargaan yang dipilih penggemar untuk ditambahkan pada Academy Awards tahun ini. Penghargaan lain yakni Oscars Fan Favorite. Uniknya, penghargaan kedua tersebut juga dimenangkan film karya Zack Snyder berjudul Army of the Dead.

Justice League karya Zack Snyder dirilis secara eksklusif di HBO Max pada 18 Maret 2021. Ini merupakan film DCEU Justice League pada 2017 yang dirancang lebih sesuai dengan visi asli Snyder. Snyder awalnya meninggalkan Justice League di tengah keadaan yang tragis. Film pun diserahkan kepada Joss Whedon untuk menyelesaikannya bagi Warner Bros. Pictures. Snyder sebelumnya memimpin film DCEU Man of Steel dan Batman v Superman: Dawn of Justice.

Penyelesaian dan rilis Justice League versi Snyder mengikuti kampanye media sosial besar-besaran ke #ReleaseTheSnyderCut. Cerita keseluruhannya sama dengan film bisokop pada 2017, Justce League Zack Snyder jauh lebih panjang, menampilkan banyak karakter, dan alur cerita yang dipotong dari rilis teater, serta disajikan dalam rasio aspek 4:3.

Film Snyder pada akhirnya diterima jauh lebih baik daripada potongan Whedon. Saat ini, Justice League Zack Snyder memegang peringkat persetujuan 71% di Rotten Tomatoes versus 39% Justice League.

Selain Miller sebagai Flash, Zack Snyder's Justice League dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Bruce Wayne/Batman, Henry Cavill sebagai Kal-El/Clark Kent/Superman, Gal Gadot sebagai Diana Prince/Wonder Woman, Ray Fisher sebagai Victor Stone/Cyborg, dan Jason Momoa sebagai Arthur Curry/Aquaman. Justice League Zack Snyder sedang streaming di HBO Max sekarang. (CBR/OL-14)