New Friends Rilis Album Perdana 

GRUP musik New Friends resmi merilis album debut mereka yang berjudul The Pilot.

Masih dengan genre Alternative Pop, yang sedari awal diusung band berisi 4 anggota ini, The Pilot memperkenalkan single Right Here sebagai lagu andalan mereka.

"Kami telah bekerja sangat keras untuk merampungkan lagu-lagu di album ini selama beberapa tahun terakhir dan kami telah tumbuh luar biasa sebagai sebuah band sejak saat itu," kata grup band tersebut melalui keterangan pers, dkutip Selasa (1/3).

Baca juga:Thuy Rilis Video Musik Figured U Out

"Saat mengerjakan lagu-lagu pertama, kami masih belum terlalu mengenal satu sama lain. Tapi sekarang, kami sudah seperti saudara sendiri dan kami merasa sangat beruntung bisa menjadi teman bagi kalian semua," imbuh band itu.

Band yang terdiri dari Stefan Boulineau, Ayden Miller, Cole Wilson, dan Conrad Galecki ini adalah band yang terbentuk sejak 2019 saat mereka berempat masih mengejar pendidikan musik.

Mendapatkan chemistry yang tepat, mereka kemudian mulai membuat demo di asrama mereka di London, Ontario.

Tidak lama setelah itu, mereka kemudian merilis single debut yang berjudul Purple Candy, yang membawa nama mereka dikenal sebagai pemenang dalam acara It's Your Shot, yang memberikan mereka hadiah sebesar US$100.000 dalam bentuk Artist Development.

Purple Candy juga menjadi single yang viral karena kini telah mencapai total 4 juta stream di Spotify.

"Perjalanan karier musik kami dimulai dengan sangat cepat saat lagu pertama yang kami ciptakan menjadi viral dan sangat membahagiakan sekali rasanya untuk bisa merilis karya kami secara lengkap lewat album ini dan single terbaru yang mendampinginya," lanjut mereka.

Dengan campuran genre antemik yang diterjemahkan lewat emosi penuh dampak namun tetap terasa dekat, New Friends menciptakan standar baru bagaimana sebuah lagu populer diciptakan.

Selain itu, jajaran musisi yang menjadi inspirasi mereka sejak kecil terus menginspirasi mereka untuk membuat lagu dengan menambahkan unsur modern di dalamnya.

Album debut New Friends, The Pilot dengan single Right Here telah tersedia di seluruh platform musik digital. (Ant/OL-1)