Piala Oscar Tambahkan Kategori Baru, Pilihan Penonton

UPACARA penghargaan Piala Oscar, yang digelar bulan depan, akan menghadirkn kategori baru yaitu pilihan penonton yang dilakukan lewat voting di Twitter. Hal itu diungkapkan penyelenggara Piala Oscar, Senin (14/2), dalam upaya menarik kembali pemirsa dalam upacara penghargaan yang penotonnya terus merosot.

Keputusan itu diambil setelah sejumlah film blockbuster, termasuk Spider-Man: No Way Home serta No Time To Die gagal meraih nominasi Piala Oscar, termasuk di kategori film terbaik.

Ketidakhadiran kedua film favorit itu memicu kekhawatiran para penggemar film akan mengabaikan malam penghargaan Piala Oscar.

Kini, semua film yang dirilis pada 2021 dalam dipilih dalam kategori pilihan penonton lewat Twitter menggunakan tagar #OscarFanFavorite atau melalui laman daring Academy, meningkatkan peluang film blockbuster meraih penghargaan paling bergengsi bagi insan perfilman itu.

Rating televisi untuk malam penghargaan Oscar terus menurun selama bebreapa tahun terakhir. Tahun lalu, penghargaan Piala Oscar hanya ditonton oleh sekitar 10 juta orang, turun 56% dibandingkan pada 2020, yang telah merupakan yang terendah kedua sepanjang sejarah. (AFP/OL-1)