Gandeng SUPER-Hi dan BullySongs, Matoma Rilis Single Take Me to the Sunshine

DJ dan produser global Matoma merilis single pertamanya pada 2022 yaitu Take Me To The Sunshine dengan menggandeng SUPER-Hi dan BullySongs.

Lagu terbaru Matoma itu kental dengan optimisme dan nuansa ceria — dua hal yang kita butuhkan untuk menjalani 2022 ini.

Sentuhan produksi musik ala SUPER-Hi dan performa vokal BullySongs yang khas menjadikan lagu ini sebagai salah satu karya terbaik Matoma yang saat ini berjalan di jalur independen miliknya sendiri.

Baca juga: Album Terbaru Will Joseph Cook akan Dirilis pada 20 Mei

Matoma mengatakan, “Aku ingin memulai 2022 dengan lagu yang menghentak! Bagiku lagu ini membahas tentang keluar dari waktu-waktu tersulit kita menuju lantai dansa untuk bersenang-senang.”

Lagu terbaru Matoma dirilis menyusul kesuksesan single Never Surrender, yang menampilkan vokalis band Kodaline, Steve Garrigan, yang sukses menembus 1 juta stream kurang dari satu bulan, membuktikan Matoma sebagai salah satu nama di ranah musik elektronik dunia yang patut diperhitungkan.

November lalu, Matoma dan Steve Garrigan menjadi bintang tamu di Tonight Show NET dengan mereka turut membawakan versi akustik Never Surrender untuk pertama kalinya di layar kaca mana pun di dunia. Lagu tersebut turut diputar di 17 stasiun radio ternama di Asia Tenggara.

Matoma, saat ini, menjadi coach di kompetisi televisi The Voice Norwegia dan berhasil memenangkan musim 2021 acara tersebut bersama penyanyi country Erlend Gunstveit.

Album perdana Matoma, One in a Million, yang dirilis pada 2018 sukses mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream secara global sejak dirilis.

Dideskripsikan Billboard sebagai “koleksi menyegarkan lagu-lagu dance-pop yang beragam dari awal hingga akhir dengan momen-momen emosional dan nuansa lantai dansa”, album tersebut menampilkan lagu-lagu hit seperti All Night (feat. The Vamps) dan False Alarm (feat. Becky Hill).

Sejak debut pada 2015, Matoma telah masuk ke deretan nama-nama terbesar dan paling terpopuler di ranah musik elektronik dunia. Rolling Stone menamakannya sebagai “pemimpin arus terbaru genre tropical house”.

Sepanjang kariernya, Matoma telah berkolaborasi dengan Dua Lipa, Jason Derulo, The Vamps, dan Snoop Dogg dan sukses mengumpulkan lebih dari 2 miliar stream.

Matoma siap mempersembahkan musik yang penuh energi, dengan melodi-melodi yang adiktif dan cerita-cerita serba relatable yang dapat memulai sebuah pesta, memotivasi pagi kita semua, dan memberikan ketenangan kepada semua kegundahan kita — lewat beragam genre namun tetap dengan optimisme dan semangat positif. Matoma telah menciptakan warna musik khasnya sendiri yang diwarnai dengan synth vintage dan kehangatan berbagai instrumen musik. (RO/OL-1)