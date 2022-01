Fujii Kaze akan Rilis Album Kedua pada Maret

PENYANYI sekaligus penulis lagu J-pop Fujii Kaze akan merilis album keduanya yang berjudul Love All Serve All pada 23 Maret 2022.

Album itu berisi 11 lagu yang terdiri dari enam lagu baru ditambah lagu lain seperti Hedemo Ne-Yo, Seishun Sick, Tabiji, dan Kirari, yang telah dirilis sebelumnya.

Selain itu, ada juga MO-EH-YO, yang ditampilkan secara langsung sebagai kejutan pada perhelatan NHK Kohaku Uta Gassen ke-72, belum lama ini.

Edisi pertama terbatas album Love All Serve All nantinya akan menampilkan cover piano dari 11 lagu dan buklet foto 52 halaman. Sang penyanyi juga meluncurkan foto barunya untuk menemani perilisan mendatang.

Fujii Kaze, yang kini berusia 24 tahun, dikenal melalui karya debutnya berjudul Help Ever Hury Never sejak 2020. Dia mengaransemen semua lagu dengan Yaffle, seorang produser musik yang aktif baik di Jepang maupun di luar Jepang.

Dia pernah menayangkan konser solonya yang bertajuk bernama Fujii Kaze Free Live 202 pada September lalu dari Nissan Stadium, Jepang, menjadikannya nomor wahib secara global di Twitter. (Ant/OL-1)