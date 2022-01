Besok, Serial The Gilded Age Tayang di HBO

DARI kreator Downtown Abbey, Julian Fellowes, serial HBO The Gilded Age akan tayang berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS) pada Selasa (25/1) pukul 09.00 WIB hanya di HBO GO dan HBO, dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 21.00 WIB di HBO.

Ditulis Julian Fellowes dan Sonja Warfield serta disutradarai Michael Engler dan Salli Richardson-Whitfield, serial drama sembilan episode itu dibintangi Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel, Jack Gilpin, bersama Cynthia Nixon dan Christine Baranski.

Gilded Age (masa keemasan) Amerika adalah periode perubahan ekonomi besar-besaran, dengan konfilk besar antara cara lama dan sistem yang benar-benar baru, dan sejumlah besar kekayaan dibuat dan hilang.

Baca juga: Season 2 Raised By Wolves akan Tayang di HBO Go pada 3 Februari

Dengan latar belakang transformasi itu, tayangan HBO The Gilded Age dimulai pada 1882 dengan sosok gadis muda Marian Brook (Jacobson), yang pindah dari pedesaan Pennsylvania ke New York City setelah kematian ayahnya, untuk tinggal bersama bibinya yang sudah tua, Agnes van Rhijn (Baranski) dan Ada Brook (Nixon).

Ditemani Peggy Scott (Benton), yang bercita-cita menjadi penulis dan tengah mengawali kariernya, Marian, tidak sengaja terlibat dalam perselisihan sosial dengan salah satu bibinya, keturunan dari kaum tua, dan tetangganya yang kaya raya, taipan kereta api yang kasar dan istrinya yang ambisius, George (Spector) dan Bertha Russell (Coon). Terpengaruh oleh dunia yang di ambang modern, akankah Marian mengikuti norma-norma sosial yang telah berlaku, atau memilih jalannya sendiri?

Serial ini juga dibintangi Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran, Claybourne Elder, Linda Emond, Katie Finneran, Amy Forsyth, Michel Gill, Ward Horton, Bill Irwin, Sullivan Jones, Celia Keenan-Bolger, Nathan Lane, Audra McDonald, Debra Monk, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Patrick Page, Taylor Richardson, Douglas Sills, John Douglas Thompson, Jeanne Tripplehorn dan Erin Wilhelmi.

Dibuat, ditulis dan eksekutif produser oleh Julian Fellowes, serial ini juga di eksekutif produser oleh Gareth Neame dan David Crockett. Michael Engler dan Salli Richardson-Whitfield sebagai sutradara dan eksekutif produser sementara Sonja Warfield sebagai penulis dan co-executive producer. The Gilded Age adalah produksi kolaborasi HBO dan Universal Television, divisi dari Universal Studio Group. (RO/OL-1)