Tom Cruise Perankan Iron Man di Film Doctor Strange 2?

FILM Doctor Strange in the Multiverse of Madness tinggal beberapa bulan lagi untuk tayang di bioskop. Seperti banyak film Marvel Cinematic Universe, sejumlah rumor sudah mulai keluar layaknya kehadiran Tobey Maguire dan Andrew Garfield di Spider-Man: No Way Home.

Namun sejumlah kebocoran foto atau cerita itu akurat atau tidak ditentukan ketika film itu sendiri benar-benar dirilis. Nah, yang terbaru pasti akan membuat penggemar film Marvel yaitu tampaknya Tom Cruise menjadi Iron Man di lokasi syuting Doctor Strange 2.

Bagi yang tidak tahu, Marvel Studios sebenarnya ingin memerankan Tom Cruise sebagai karakter itu di awal 2000-an dan sangat ragu untuk memilih Robert Downey Jr dalam peran tersebut. Cruise akhirnya menolak peran itu dan sejak itu menyatakan (seperti kebanyakan dari kita) bahwa RDJ sempurna untuk peran itu dan tidak dapat membayangkan orang lain sebagai Tony Stark.

Jika menonton Spider-Man: No Way Home, kita sudah tahu bahwa Marvel Multiverse telah dibuka lebar dengan kedatangan Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield muncul di film itu. Jadi mengapa tidak hal itu terjadi pula di film Doctor Strange 2? Ditambah lagi, menurut Screen Geek, beredar sejumlah foto Tom Cruise di media sosial Twitter yang dikabarkan menjadi Iron Man di Doctor Strange 2.

Mengenai alasan Tom Cruise menolak peran Iron Man, aktor itu tidak berpikir peran itu pada akhirnya akan berhasil. "Itu tidak terjadi. Tidak dengan saya, tidak. Mereka datang kepada saya pada saat tertentu dan ketika saya melakukan sesuatu, saya ingin melakukannya dengan benar. Jika saya berkomitmen pada sesuatu, itu harus dilakukan dengan cara yang saya tahu itu akan menjadi sesuatu yang istimewa. Saat itu datang, hal tersebut tidak terasa bagi saya seperti itu akan berhasil. Saya harus bisa membuat keputusan dan membuat film ini sebaik mungkin dan itu tidak berjalan seperti itu."

Baca juga: Teaser Doctor Strange in The Multiverse of Madness Munculkan Strange Supreme

Yang pasti, kita akan tahu aktor itu muncul sebagai versi varian dari Tony Stark/Iron Man ketika Doctor Strange in the Multiverse of Madness tayang di bioskop pada 6 Mei nanti. (OL-14)