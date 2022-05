Doctor Strange Bukukan Raihan Besar di Box Office

FILM Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness meraih sukses besar di pekan pertamanya di Box Office dengan raihan US$185 juta. Hasil itu merupakan raihan terbesar pada tahun ini, kedua terbesar di era pandemi, dan yang ke-11 sepanjang masa.

"Ini adalah raihan luar biasa berikutnya untuk film Marvel, sesuai dengan standar mereka," ujar David A Gross dari Franchise Entertainmet Research.

Film superhero yang disutradarai oleh Sam Raimi itu kembali menampilkan Benedict Cumberbatch sebagai tokoh utama disokong oleh Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejofor, dan Rachel McAdams.

Baca juga: Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Ketika Horor dan Superhero Ditubrukkan

Raihan besar film Doctor Strange membuktikan bahwa Hollywood mulai bangkit dari era kegelapan akibat pandemi. Raihan dari film Marvel itu sepuluh kali lebih besar dari raihan pada pekan yang sama tahun lalu.

Doctor Strange menggusur posisi film animasi produksi Universal The Bad Guys dari pemuncak Box Office setelah mereka berada di sana selama dua pekan. The Bad Guys meraup pendapatan sebesar US$9,8 juta.

Posisi ketiga, juga turun satu peringkat dari pekan lalu, ditempati oleh Sonic the Hedgehog 2 yang meraup pendapatan sebesar US$6,2 juta.

Film teranyar dari serial Harry Potter, Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore, menduduki peirngkat keempat dengan raihan US$4 juta.

Posisi kelima ditempati oleh film Everything Everywhere All at Once. Film yang dibintangi oleh Michelle Yeoh itu meraup pendapatan sebesar US$3,3 juta. (AFP/OL-1)