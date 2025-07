5 Lagu Paling Ikonik Ozzy Osbourne, Sang Pelopor Heavy Metal

Ozzy Osbourne(Instagram)

OZZY Osbourne, legenda musik Inggris yang meninggal pada Selasa (22/7) di usia 76 tahun, dikenal sebagai pionir heavy metal bersama Black Sabbath. Suaranya yang khas berpadu dengan lirik kelam dan distorsi berat, menciptakan ciri khas yang mendefinisikan genre ini.

Berikut lima lagu paling berkesan dari perjalanan kariernya, tiga di antaranya berasal dari album tersukses Black Sabbath, Paranoid (1970).

1. Paranoid (1970)

Sering disebut sebagai salah satu lagu heavy metal terbaik sepanjang masa. Paranoid sebenarnya ditulis secara spontan karena album dengan judul yang sama dianggap terlalu singkat.

Baca juga : Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usia 76 Tahun

Lagu ini menggambarkan suasana depresi seorang pria dengan riff gitar cepat. Hal itu disebut Rolling Stone sebagai “ledakan protopunk berdurasi dua menit.”

Bahkan setelah keluar dari Black Sabbath pada 1979, Osbourne selalu menutup konser solonya dengan lagu ini.

Masih dari album Paranoid, lagu ini adalah protes anti-perang yang sering dikaitkan dengan Perang Vietnam. Awalnya berjudul Walpurgis, merujuk pada festival pagan, judulnya diganti atas saran label rekaman.

Baca juga : Ozzy Osbourne Tidak Tampil Penuh di Konser Reuni Terakhir Black Sabbath

Rolling Stone menyebutnya “penuh dan berat,” dengan lirik yang membandingkan komandan militer dengan “penyihir dalam ritual gelap” serta mengkritik politisi yang mengorbankan rakyat demi perang.

Liriknya ditulis oleh bassist Geezer Butler setelah Osbourne menggambarkan riff gelap Tony Iommi terdengar seperti “orang besi raksasa yang sedang berjalan.” Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang tak mampu berkomunikasi, merasa ditolak, lalu membalas dendam pada dunia.

Menurut Rolling Stone, melalui lagu seperti Paranoid dan Iron Man, Osbourne “memberikan nuansa mengancam pada musik metal, seolah merefleksikan suara kegelisahan mental.”

Setelah dipecat dari Black Sabbath karena kecanduan narkoba dan alkohol, Osbourne bangkit dengan karier solo yang epik. Crazy Train, single pertama dari album debut solonya Blizzard of Ozz, mengangkat tema ketegangan Perang Dingin antara Barat dan Uni Soviet, termasuk ketakutan akan kehancuran nuklir.

Lagu ini sempat menuai kontroversi pada 2019. Kala itu latu ini digunakan tanpa izin oleh Donald Trump dalam video kampanye yang mengejek kandidat Demokrat.

5. I Don’t Want to Change the World (1991)

Masuk dalam album No More Tears yang meraih multi-platinum, lagu ini melanjutkan kesuksesan Osbourne di era 1990-an. Ia memenangkan Grammy pada 1993 untuk penampilan live lagu ini.

Liriknya menyinggung pandangan orang beragama terhadapnya, dengan bait terkenal: “Tell me I’m a sinner / I’ve got news for you / I spoke to God this morning and he doesn’t like you.”

Lima lagu ini tidak hanya memperlihatkan sisi gelap dan kontroversial Ozzy Osbourne, tetapi juga membuktikan pengaruh besarnya dalam membentuk identitas heavy metal—baik bersama Black Sabbath maupun sebagai solois. (AFP/Z-2)