Scream Gusur Spider-Man dari Puncak Box Office

FILM horor keluaran Paramount, Scream, memuncaki Box Office Amerika Utara, membuktikan kehebatan film horor yang berhasil menggusur Spider-Man.

Edisi teranyar dari film Scream itu meraup pendapatan sebesar US$30,6 juta selama mas liburan Martin Luther King Jr yang berlangsung selama empat hari di Amerika Serikat (AS).

Pengamat film AS menyebut raihan itu cukup gemilang meski Scream gagal menyamai raihan Halloween 12 yang meraup pendapatan sebesar US$49,4 juta ketika dirilis Oktober lalu.

Seperti film Scream pertama, Neve Campbell, Courtney Cox, dan David Arquette kembali hadir.

Adapun Spider-Man: No Way Home turun ke posisi kedua dengan raihan US$20,8 juta setelah selama sebulan penuh memuncaki Box Office dan mempersembahkan raihan US$704 juta di AS dan US$926 juta secara internasional untuk Sony.

Posisi ketiga ditempati film animasi Sing 2 yang meraih pendapatan sebesar US$8,3 juta. Film produksi Universal itu menampilkan suara Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Bobby Cannavale, Pharrell Williams, dan Bono.

Film Universal lainnya, The355, menempati posisi keempat dengan raihan US$2,3 juta. Film thriller itu dibintangi Jessica Chastain, Penelope Cruz, dan Lupita Nyong'o.

Posisi kelima ditempati The King's Man yang memperoleh pemasukkan sebesar US$2,3 juta. Film prekuel serial Kingsman itu dbintangi oleh Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, dan Matthew Goode. (AFP/OL-1)