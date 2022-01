Placebo akan Rilis Album Ke-8 pada Maret Mendatang

PLACEBO telah mengumumkan album ke-8 mereka yang telah dinanti-nanti berjudul Never Let Me Go.

Dirilis sembilan tahun setelah album Loud Like Love pada 2013, Never Let Me Go siap dirilis pada 25 Maret 2022 mendatang.

Placebo turut merilis sebuah single baru bersamaan dengan pengumuman album terbaru mereka yaitu Surrounded By Spies.

Sebagai unit musik yang selalu merekam berbagai kondisi manusia lewat musik mereka, Placebo dan cara unik mereka dalam mempelajari kekurangan dan kelebihan mereka akhirnya berbuah pada 2021.

Mereka perlahan keluar dari pandemi dan menemukan diri mereka di dunia yang penuh intoleransi, perpecahan, kejenuhan teknologi, dan krisis iklim. Suara yang mereka bawa sesuai dengan berbagai perdebatan kontemporer saat ini dan tepat untuk dibagikan dengan dunia.

Nuansa slow-burn yang magnetik di single Surrounded By Spies membahas tentang terkikisnya kebebasan sipil seraya Brian Molko, sebagai vokalis dan gitaris, memadukan lirisisme yang prima dengan nuansa klaustrofobik, seakan semua sisi tembok semakin mendekat.

“Aku mulai menulis lirik lagu ini saat aku tahu bahwa beberapa tetanggaku sedang memata-mataiku untuk kelompok-kelompok dengan agenda yang aneh,” ujar Molko mengenai Surrounded By Spies.

“Aku kemudian mulai memikirkan berbagai hal yang mengusik privasi kita sejak hadirnya kamera CCTV di seluruh dunia yang memiliki teknologi facial recognition yang bersifat rasis; hadirnya internet dan telepon genggam, yang membuat semua orang menjadi seorang paparazzi dan penonton di kehidupan mereka masing-masing dan bagaimana kita telah membagikan informasi personal kita dengan banyak perusahaan multinasional yang tujuannya untuk mengeksploitasi kita,” lanjutnya.

September lalu, Placebo mengakhiri masa hiatus mereka melalui single pertama mereka dalam lima tahun yaitu Beautiful James, yang diambil dari album mereka mendatang.

Bernuansa penuh kegembiraan dan perayaan, Beautiful James turut memuat warna antagonisme yang kuat untuk golongan-golongan yang menodai percakapan modern saat ini.

“Jika lagu itu membuat kesal sejumlah orang, maka baguslah.” (RO/OL-1)