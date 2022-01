Jung In Sung Mainkan Dua Peran di Let Me Be Your Knight

JUNG In Sun menceritakan kesannya memainkan dua peran di drama romantis Korea berjudul Let Me Be Your Knight.

Dalam sebuah wawancara bersama SPOTV News yang dikutip dari Soompi, Selasa (11/1), di drama tersebut, Jung In Sun berperan sebagai Yoon Joo yang berpura-pura menjadi Sun Joo, seorang dokter yang membantu sebuah grup populer bernama LUNA.

"Pertama, aku menciptakan karakter Yoon Joo di kepalaku dulu karena dia adalah karakter utama. Yoon Joo adalah karakter yang beda dan kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya," kata Jung In Sun.

"Awalnya, aku melihat Yoon Joo dan Sun Joo tampak sangat mirip jadi aku meminta bantuan sutradara. Saya memutuskan untuk mendekati karakter dengan sangat sederhana. Sun Joo adalah orang yang tidak terlalu banyak melakukan sesuatu sementara Yoon Joo sebaliknya," tambah dia.

Mengenai karakternya, Yoon Joo, Jung In Sun mengatakan dia adalah orang yang hangat dan sangat optimis. Dia bahkan sempat ragu apakah dia bisa menyampaikan kehangatan itu kepada pemirsa.

"Namun, aku sangat dekat dengan karakter dan menyadari bahwa aku memberi dan mendapatkan banyak energi saat aku mulai berpikir dari kacamata Yoon Joo," ujarnya.

Jung In Sun kemudian membandingkan dirinya dengan Yoon Joo. Menurutnya, dia merupakan sosok yang tidak cukup berani mengatakan sesuatu kepada orang lain, sementara Yoon Joo dapat dengan mudah memulai percakapan.

"Aku cemburu dengan kemampuan Yoon Joo untuk berbicara dengan orang lain tentang apa yang dia alami tanpa melampiaskan emosi kepada mereka. Saya belajar banyak darinya mengenai aspek ini," imbuhnya.

Let Me Be Your Knight telah tayang di SBS mulai 7 November 2021. Selain Jung In Sun, drama tersebut juga dibintangi Lee Jun Young U-KISS, JR NU'EST, Kim Dong Hyun AB6IX, Yoon Ji Sung, dan Jang Dong Joo. (Ant/OL-1)