Gara-Gara Serial And Just Like That, Saham Perusahaan Kebugaran Ini Anjlok

SAHAM perusahaan kebugaran Peloton anjlok akibat sebuah adegan yang ditampilkan dalam serial terbaru Sex and the City, And Just Like That.

Di episode pertama serial yang diaur ulang dengan judul And Just Like That itu, karakter John Preston, atau yang dikenal sebagai Mr Big, meninggal dunia karena serangan jantung tidak lama setelah berolahraga menggunakan sepeda statis Peloton.

Akibat adegan itu, saham Peloton turun 5,4% pada sesi Jumat (10/12), sehari setelah episode itu ditayangkan pada Kamis (9/12) malam.

Baca juga: Snowdrop, Drama Korea yang Dibintangi Jisoo Blackpink, Tayang Mulai 18 Desember

Peloton berusaha menyelamatkan diri dengan menamplkan pernyataan kardiolog yang menyebut sebagai gay hidup Mkr Big-lah yang berada di balik kematian tokoh di serial Sex and the City itu.

Kardiolog itu juga menyebut Mr Big kemudian juga memiliki masalah genetik yang berujung pada penyakit jantung sembari menggarisbawahi manfaat kesehatan dari sepeda statis.

Tapi, iklan itu tampaknya tidaklah cukup. Saham Peloton sudah berada di bawah tekanan sejak awal November saat banyak orang sudah bisa kembali ke pusat kebugaran seiring pelonggaran pembatasan covid-19. (AFP/OL-1)