Sarah Jessica Parker Berbagi Cerita Tentang Serial 'And Just Like That' Season 2

SEX and the City And Just Like That sedang dalam tahap penulisan skrip musim 2. Diperbaharui kembali pada bulan Maret setelah 10 episode awal, di mana Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon dan Kristin Davis mengulang teman SATC tercinta mereka, seri sekuel yang memecah belah ini menyusul Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes dan Charlotte York Goldenblatt di pertengahan 50-an mereka.

Pada Rabu (21/9) kemarin, Parker mempublikasikan halaman sampul skrip pembuka lewat Instagramnya. "@justlikethatmax Hanya sebanyak ini. Untuk saat ini. X, SJ," tulisnya.

Menelusuri bagian komentar, banyak penggemar yang menunggu kembalinya kebolehan akting mereka..

"Dan begitu saja .... Saya sangat bersemangat!!!!" dan "YESSSSSS TIDAK SABAR MENUNGGU" ujar salah satu penggemar bersemangat, sementara yang lain menambahkan: "Saya sangat berharap mereka melakukannya lebih baik dengan musim kedua. Saya sangat bersemangat untuk yang pertama dan saya bahkan tidak bisa menyelesaikannya."

"Praise the lord" dan "@sarahjessicaparker kalian semua bisa membuat pertunjukan ini sampai akhir waktu dan saya akan berada di sisi kalian menonton!" membagikan sepasang penggemar And Just Like That.

Ketika serial ini diperbarui oleh HBO, inilah yang dikatakan pembawa acara Michael Patrick King: "Saya senang dan bersemangat untuk menceritakan lebih banyak cerita tentang karakter yang bersemangat dan berani ini — dimainkan oleh aktor yang kuat dan luar biasa ini.

"Faktanya, kami semua senang. Dan Seperti Itu Kehidupan Seks kami kembali." (OL-6)