RADWIMPS Rilis Video Live TWILIGHT

GRUP musik Jepang RADWIMPS telah merilis video klip untuk TWILIGHT, yang diambil dari album FOREVER DAZE, yang telah rilis pada 23 November.

Mengutip dari keterangan resmi, akhir pekan lalu, TWILIGHT merupakan lagu tema dari WE ARE ONE, yang merupakan special project untuk memperingati volume ke-100 manga dan episode ke-1000 anime One Piece.

Lebih lanjut, band ini akan mengadakan penampilan khusus FOREVER IN THE DAZE TOUR 2021-2022 dimulai dari Desember sampai dengan Januari, memainkan 12 penampilan lagu di 6 arena kota besar di Jepang.

Album FOREVER DAZE, yang ditulis dan direkam ketika masa pendemi ini merangkum tantangan musikalitas yang mereka hadapi, serta memuat doa dan harapan.

Album yang melibatkan berbagai kolaborator dan eksperimen elemen musik ini, menggandeng penyanyi/aktor populer Masaki Suda dan musisi pendatang baru Awich & Iri.

Dibentuk pada 2001, group band asal Jepang RADWIMPS dengan empat personel ini, telah memulai debutnya pada 2005.

RADWIMPS, sejauh ini, telah merilis sembilan album studio. Kreasi musik untuk film animasi Your Name dan Weathering with You telah membawa kesuksesan RADWIMPS meraih Japanese Academy Award untuk kategori Best Original Score.

Album baru FOREVER DAZE terdiri dari 14 lagu termasuk Blame Summer, Iron Feather, TWILIGHT, Utakata-Uta (lagu tema film It's a Flickering Life), dan SUMMER DAZE 2021.

Format full orchestra terbaru dari single Nekojarashi - yang sekarang berjudul Inujarashi dan versi band dari Grand Escape juga akan ada di dalam album terbaru RADWIMPS.

Bersamaan dengan perilisan ini, RADWIMPS memperkenalkan kolaborasi album cover art dengan seniman kontemporer Yuma Kishi, dan Art Director, Ryosuke Miyashita.

Karya cover art album ini menggunakan tehnologi AI, dengan mengombinasikan gambar dari dua anak laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun yang memiliki latar belakang berbeda termasuk ras dan jenis kelamin.

Penambahan efek abstrak daze di dalam album cover, yang merepresentasikan evolusi band yang berkelanjutan selama 15 tahun berkarya dan menjadi salah satu musisi terdepan di Jepang.

Untuk memperingati anniversary major debut yang ke-15, RADWIMPS mengadakan dua hari Live Show dengan judul 15th Anniversary Special Concert di Yokohama Arena pada 22 dan 23 November.

Penonton telah menghadiri Yokohama Arena dengan mematuhi protokol kesehatan.

Untuk menutup perayaan tahun yang spesial ini, RADWIMPS merilis virtual music experience SHIN SEKAI dan menawarkan pengalaman baru menikmati musik bersama penggemar setianya. (Ant/OL-1)