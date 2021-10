Enam Syuting Maut dalam Tragedi Film Hollywood

SEORANG sinematografer terbunuh dan seorang sutradara film terluka setelah aktor AS Alec Baldwin menembakkan senjata properti selama pembuatan film. Kita kembali teringat enam kecelakaan mematikan saat pembuatan film yang lain. Apa saja itu?

1. The Captive

Kematian terkait senjata muncul pada 1915 saat syuting film karya Cecil B DeMille berjudul The Captive. Charles Chandler tertembak di kepala akibat senapan berisi peluru setelah awalnya tentara menembak pintu untuk memberikan tayangan yang lebih hidup.

2. Twilight Zone: The Movie

Aktor Vic Morrow dipenggal kepalanya dan dua figuran anak kelahiran Vietnam tewas pada 1982 ketika helikopter menabrak mereka setelah terkena kembang api selama syuting adegan pertempuran malam untuk film horor sci-fi di dekat Los Angeles. Sutradara John Landis kemudian dibebaskan dari pembunuhan bintang berusia 53 tahun itu serta anak-anak, berusia enam dan tujuh tahun, dalam kasus pertama dalam sejarah Hollywood.

3. The Crow

Aktor AS Brandon Lee, seorang legenda seni bela diri dan putra Bruce Lee, ditembak dan dibunuh di lokasi syuting The Crow di 1993 dalam kasus yang memicu teori konspirasi tentang dia dibunuh oleh gangster Hong Kong. Namun penyidik ​​menemukan kematiannya disebabkan oleh kelalaian. Seorang aktor menembaki Lee dengan pistol yang seharusnya berisi peluru kosong. Namun, ternyata ada peluru di ruangan itu dan Lee, 28, meninggal beberapa jam kemudian karena luka-lukanya.

4. Batman: The Dark Knight

Rumor tentang Curse of Batman beredar setelah kematian stuntman Conway Wickliffe pada 2007 selama uji coba untuk adegan yang melibatkan Batmobile dalam The Dark Knight. Ini diikuti kejadian overdosis obat-obatan dari Heath Ledger, 28, yang memerankan The Joker. Co-star Morgan Freeman kemudian terluka parah dalam kecelakaan mobil dan Batman sendiri Christian Bale menghadapi tuduhan menyerang ibu dan saudara perempuannya sehari sebelum pemutaran perdana film Inggris.

5. Jumper

Satu set meja rias membunuh di film sci-fi yang dibintangi Samuel L. Jackson pada 2008. Ketika itu pasir beku, tanah, dan es dari set eksterior runtuh menimpa staf selama pemotretan di Toronto. David Ritchie, 56, meninggal seketika.

6. A Beautiful Day in the Neighborhood

Sound mixer pemenang Emmy James Emswiller meninggal setelah jatuh dari balkon lantai dua selama pembuatan film biografi tentang ikon televisi AS Fred Rogers. Pada film ini Tom Hanks kemudian dinominasikan untuk Oscar. (AFP/OL-14)