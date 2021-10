Disney Tunda Perilisan Sjeumlah Film Marvel dan Indiana Jones

DISNEY menunda peluncuran sejumlah film superhero Marvel dan film lanjutan Indiana Jones selama hampir setahun. Hal itu terungkap dalam agenda terbaru Disney yang dirilis pada Senin (18/10).

Film seperti Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder, dan Doctor Strange in the Multiverse Madness terjadi dalam Marvel Cinematic Universe (MCU) dan saling terkait.

Hal itu berarti penundaan satu judul memiliki efek domino terhadap film superhero yang populer itu.

Film-film itu terunda akibat penutupan set pengambilan gambar akibat pandemi dan kemudian adanya penundaan produksi.

Film Black Panther kini dijadwalkan dirilis pada November 2022. Disney memastikan peran utama yang diperankan mendiang Chadwick Boseman tidak akan hadir lagi dalam film itu.

Film superhero Marvel lainnya, termasuk The Marvels dan Ant-Man and the Wasp; Quantumania jiuga ditunda selama beberapa bulan menjadi ke 2023.

Sementara itu, film kelima dari serial Indiana Jones ditunda dari Juli 2022 menjadi Juni 2023.

Bintang utama film itu, Harrison Ford akan telah berusia 81 tahun saat film itu hadir di bioskop sesuai jadwal.

Ford mengawali petualangannya sebagai Indiana Jones pada 1981 lewat film Raiders of the Los Ark, bebeapa tahun setelah meraih ketenaran lewat perannya sebagai Han Solo di film Star Wars.

Produksi film teranyar Indiana Jones itu tertunda setelah Ford mengalami cedera bahu. (AFP/OL-1)