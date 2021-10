Marvel Umumkan Serial Daredevil Baru

AWAL tahun ini, dilaporkan Marvel Comics akan menyelesaikan serial Daredevil, yang saat ini didukung penulis Chip Zdarsky. Namun, dalam pengumuman baru-baru ini, Daredevil akan kembali ke dunia komik dengan Elektra Natchios melanjutkan perannya sebagai pelindung Hell's Kitchen, atau, mengutip judul baru serial ini, Woman Without Fear.

Matt Murdock, yang juga dikenal sebagai Daredevil, telah menjadi bagian integral dari franchise Marvel sejak debut karakter buatan Stan Lee dan Bill Everett itu dalam Daredevil #1 pada 1964. Sejak itu, karakter ikonik itu sering muncul dalam cerita-cerita dari komik Marvel, komik Frank Miller, hingga film dan serial TV Daredevil yang populer di Netflix, yang dibintangi Charlie Cox sebagai peran utama.

Zdarsky berkuasa atas seri buku komik Marvel yang populer pada 2019 setelah jeda komedi selama dua bulan, dan pada November, kisah Daredevil secara resmi mencapai puncaknya. Untuk konteksnya, seperti apa peristiwa Daredevil saat ini, dari Marvel via ComicBook:

"Selama dua tahun terakhir, penulis superstar Chip Zdarsky telah bekerja sama dengan seniman seperti Marco Checchetto, Manuel Garcia, dan banyak lainnya untuk menjadikan Daredevl salah satu buku paling populer di atas panggung! Melalui karya karakternya yang inovatif, Zdarsky menyampaikan era ketika Namun, sebagian besar kejutan Daredevil termasuk perkembangan menarik seperti penangkapan Matt Murdock, hubungan baru yang berbahaya dengan Kingpin dan Typhus Mary, dan tentu saja pengambilalihan Elektra dari Daredevil."

Namun, terlepas dari akhir seri, acara tiga bagian baru telah terungkap yang menampilkan karakter Elektra Daredevil. Per pon koma:

Babak berikutnya dalam karier Elektra Natchios sebagai Daredevil dimulai pada Januari. Marvel Comics telah mengumumkan Daredevil: Woman Without Fear, dinamai Frank Miller dan John Romita Jr dalam miniseri penggemar tercinta Daredevil: the Man Without Fear.

Zdarsky bekerja sama dengan artis Rafael de Latorre untuk serial yang terkait dengan pertunjukan Devil Reign. Serial ini melihat harapan Elektra untuk tidak membunuh saat dia melawan musuh baru. Miniseri akan berlangsung selama tiga musim.

Devil's Reign disebut sebagai "classic-style Comics crossover event" dan akan melihat Wilson Fisk alias Kingpin memburu pahlawan ajaib seperti Spider-Man, Captain America, the Fantastic Four, Luke Cage, dan Jessica Jones.

Elektra adalah karakter baru dalam franchise Marvel's Daredevil. Menggambar pada akar komiknya, karakter ini telah membuat penampilan menonjol di pertunjukan langsung Marvel's Daredevil, khususnya Daredevil (2003), di mana ia diperankan oleh Jennifer Garner bersama dengan film solo Elektra (2005), dan di serial Daredevil di Netflix dengan Elodie Yun di TV.

Alur cerita tiga bagian baru Elektra tampaknya memenangkan penggemar yang mencari lebih banyak konten yang menampilkan pembunuh yang sangat terampil. Di Reddit, penggemar menyukai berita itu.