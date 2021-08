Serial Realita We're Here Tayang di HBO Go Mulai 1 September

SELURUH enam episode serial terbaru HBO Original tanpa naskah We're Here akan hadir eksklusif di HBO GO, 1 September mendatang.

Serial realita yang dinominasikan untuk penghargaan Emmy itu mengundang penduduk setempat di seluruh kota kecil Amerika Serikat (AS) untuk berpatisipasi dalam pertunjukan drag (perempuan jadi-jadian) yang berlangsung hanya satu malam.

Baca juga: Candyman Puncaki Box Office

Di setiap episodenya, para drag queen terkenal, yang juga kontestan RuPaul’s Drag Race sebelumnya: Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara, dan Shangela Laquifa Wadley mengunjungi setiap kota berbeda untuk memberi inspirasi dan mengajarkan kemampuan mereka sebagai “drag daughters” keluar dari zona nyaman mereka untuk semalam tanpa beban, tampil secara total.

We're Here diciptakan dan dengan executive producer Stephen Warren dan Johnnie Ingram; disutradarai dan dengan executive producer Peter LoGreco; juga executive producer Eli Holzman & Aaron Saidman untuk The Intellectual Property Corporation (IPC). Caldwell Tidicue (Bob the Drag Queen), David Huggard (Eureka O’Hara) dan D.J. Pierce (Shangela Laquifa Wadley) menjadi consulting producer. (RO/OL-1)