Serial HBO Who's By Your Side akan Tayang Akhir Kuartal Empat 2021

WARNERMEDIA, Selasa (24/8), mengumumkan serial HBO Asia Original terbaru, yang suram dan menegangkan, Who's By Your Side akan tayang akhir tahun, pada kuartal keempat, eksklusif di HBO GO dan HBO.

Disutradarai sutradara peraih Golden Bell Peter Ho, Who's By Your Side menampilkan Kaiser Chuang, Ning Chang, Vivian Hsu, Ivan Chen, Lu Hsueh-Feng, Ellen Wu, Michael Chang, dan Chiao Yuan-Yuan.

Serial sepuluh episode berdurasi satu jam itu menggali tentang relasi dan tantangan dalam pernikahan, dan menggambarkan dilema yang menyakitkan bagi para karakternya melalui pandangan yang unik dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Baca juga: Cuplikan Film Bond Terbaru Diputar di CinemaCon

WarnerMedia's regional Head of Content – Entertainment Magdalene Ew mengatakan, "Ini merupakan kolaborasi dengan kru produksi dan talen yang luar biasa asal Taiwan. Who's By Your Side menggali secara mendalam untuk mengamati sisi baik dan jahat di dalam karakter-karakter yang menakjubkan dan relasi mereka. Kami percaya hasil karya ini mampu memikat penonton di seluruh Asia dan membuat mereka merasakan ketegangannya."

Who's By Your Side dipersembahkan oleh CYNC Design, didistribusikan oleh MM2 Entertainment; diproduksi oleh YD Entertainment, Deepwaters Digital Support dan Win Win Entertainment; disutradarai oleh Peter Ho, serta ditulis oleh Peter Ho dan Chiang Yu-Chu.

Sampai hari ini, WarnerMedia telah memproduksi dan menayangkan 30 produksi HBO Asia Original dan banyak lagi yang tengah dalam proses penyelesaian. (RO/OL-1)