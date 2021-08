Jaemin NCT Ulang Tahun, Fans Indonesia Galang Donasi

PERSONEL NCT Jaemin memiliki sikap yang positif. Hal itu memberikan dampak baik kepada orang di sekitarnya. Begitu juga bagi fans atau penggemar Jaemin di Indonesia alias Jaeminnesia.

Dilansir dari Allkpop, Jaeminnesia merupakan salah satu support system Jaemin yang membuat project ulang tahun sang idola. Perayaan ulang tahun Jaemin sendiri diadakan pada 13 Agustus.

Tahun ini, project yang digelar Jaeminnesia bernama Everlasting You. Para penggemar menentukan makna perayaaan tersebut dengan kata-kata menyentuh, yakni Your Eternal, Everlasting you everlasting with you, Jaemin Na.

Baca juga: Moonbyul Sebut Jadi Penyiar Radio Pengaruhi Hidupnya

Proyek-proyek tersebut diadakan di Indonesia yang mencakup empat kehidupan di 34 provinsi. Termasuk soal sosial, kesehatan, pendidikan, iklim, dan lingkungan.

Proyek utamanya adalah proyek amal dan mengajak seluruh fans Indonesia untuk bergabung. Uniknya, tidak ada minimal donasi. Mereka dapat memberikan jumlah yang mereka inginkan.

Barang dan uang telah disumbangkan ke 34 panti asuhan di 34 provinsi di Indonesia. Di antaranya, Lions Eye Bank Jakarta (LEBJ) dan Komunitas Sekolah Marjinal.

Sumbangan juga diberikan kepada Gugah Nurani Indonesia, mitra Good Neighbors International. Donasi diberikan dalam rangka penyelamatan satwa yang dilindungi dengan mengadopsi tujuh orangutan di Borneo Orangutan Survival (BOS).

Ketujuh orangutan itu memiliki nama. Mereka ialah Bumi, Davi, Jelapat, Mema, Monita, Taymur, dan Topan.

Selain itu, Jaeminnesia telah menghasilkan 13 buku tentang kehidupan Jaemin dengan inspirasi penuh darinya. Buku-buku itu disumbangkan ke Yayasan Kanker Anak di Indonesia.

Di sisi lain, Jaemin memiliki mimpi menjadi seorang ahli bedah jika dia bukan seorang idola. Lantaran demikian, Jaeminnesia telah mendistribusikan 64 kit kesehatan yang akan digunakan untuk gugus tugas covid-19 di rumah sakit.

Total donasi berjumlah Rp36.192.697, yang setara dengan US$2.524. Total persentase donasi melebihi jumlah yang ditargetkan sebelumnya sebesar 244,33%. Dana donasi didistribusikan atas nama Jaemin Na. (OL-1)